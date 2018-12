Advokatfirma om udsat voldtægtssag: Vi sendte en jurastuderende efter aftale med retten

Det var til stor overraskelse for pressen og tilhørerne, at der tirsdag i en voldtægtssag mødte en jurastuderende op som repræsentant for Stage Advokatfirma i stedet for advokat Linda Christensen, som er forsvarer for en af de tiltalte.

Men retten var orienteret om forsvarerens sygefravær, og det var efter aftale med en dommer, at man forsøgte at løse det ved at lade en jurastuderende møde i stedet. Det oplyser Mette Grith Stage, der er advokat og ejer af Stage Advokatfirma.

- Jeg blev i morges ringet op af en betroet medarbejder, som var syg. Det plejer hun ikke være, og det er aldrig sket før under en nævningesag. Men selv en forsvarer kan altså blive så syg, at man ikke kan slæbe sig i retten. Man er som forsvarer utroligt træt af den situation, og af hensyn til ens klient, ens kolleger og retten prøver man selvfølgelig at finde en løsning.