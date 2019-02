En læsning af fadervor

De to biskopper Tine Lindhardt, Fyens Stift, og Marianne Christiansen, Haderslev Stift, har skrevet bogen "Oplysning til borgerne om fadervor". Bogen udkommer i kølvandet på en diskussion om, hvad bønnen "Led os ikke ind i fristelse" egentlig betyder. Vi har bedt Tine Lindhardt udlægge fadervor for os bøn for bøn.

Vor Fader, du som er i himlene!

- Forholdet til Gud er som børns til deres forældre. "Du" er en, man taler direkte til. Nært og ligefremt. Gud er i himlen som det store hvælv, vi lever under, og Gud er i himlene, som det der er helt tæt os på og overalt. For hvor begynder himlen, og hvor slutter den?

Helliget blive dit navn,

- Må dit navn være helligt! Lad os forstå, at du er Gud. Og at det er vigtigt, at vi har noget helligt i vores liv.

Komme dit rige,

- Må dit rige komme, Gud. Det er en rigtig god bøn at bede, når man kigger ud på verden og tænker "hvad er det her for noget?". En verden i total kaos, eller et liv i total kaos. Da beder man: Må dit rige sætte sig igennem, Gud.

Ske din vilje, som i himlen således også på jorden;

- Må det blive, sådan som du har sagt, det skal være, og som du vil have det. Ikke alene i himlen, men også her på jorden.

Giv os i dag vort daglige brød,

- Brødet kommer ikke bare af sig selv. Bønnen er en påmindelse om, at der er nogen, der har arbejdet for det og giver os det. Brødet, livet, er noget, vi skal sige tak for. Det er også en erindring om, at det ikke er alle, der har det daglige brød, mens vi måske er i en situation, hvor man ikke kan se brødet for bare pålæg. Derfor kunne det give anledning til at overveje, om der var nogle, vi skulle hjælpe. Når Guds kærlighed sætter sig igennem, sker det ofte gennem mennesker, fra ét menneske til et andet. Bønnen er også et håb om det måltid, der skal være på hin dag i evigheden, og om at vi altid har en plads om Guds bord.

Og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,

- Det, som jeg er kommet til at forbryde mig mod - mod et andet menneske, og det gør jeg hver dag bevidst og ubevidst - forlad mig det, Gud. "Forlad mig det" er et lidt mærkeligt billede. Betyder det, at Gud skal forlade os? Nej, det betyder, at vi beder ham om at få skylden til at forlade os. Om at han vil tage den væk fra os, så vi ikke skal tynges af skyld. Det betyder ikke, at skylden er væk med et fingerknips, og at man så bare går ud og gør det samme igen i morgen. Man går selvfølgelig til den, man har forbrudt sig mod og beder om tilgivelse og om forladelse, men man beder også Gud om hjælp til at bære det, der kan være svært at bære selv. Skylden. Samtidig forlader man andres skyld. Gisp. Gør jeg lige det? Bønnen rummer et håb om, at Gud også vil forlade mig min skyld, selv om jeg ikke altid forlader andres og tilgiver.

og led os ikke ind i fristelse,

- Det er en af de svære bønner. Kunne Gud finde på at lede os i fristelse? Har han den side? Nej, siger Luther. Det gør Paven også. Gud frister ikke nogen. Men der er ting i vores liv, vi ikke forstår og hvor vi kan blive i tvivl om, hvor Gud er. I dag forstår vi ofte fristelse mere banalt, som at 'mænd ser på damer, og damer ser på flødeskumskager' (og undskyld mine fordomme). Det er slet ikke det, der ligger i bønnen. Vi beder derimod om ikke at blive stillet i en situation, hvor vi bliver bragt i tvivl om Gud, og om hvorvidt Gud vil os det godt. Sæt ikke vores tro på prøve, kunne man også sige. Vores tro på Gud, hinanden og livet. Derfor er det en bøn, man beder, når alting ramler. Er jeg til fals i disse situationer for hvem som helst, der kommer med alle mulige idéer, og søger jeg da de nemme løsninger? Nej, hjælp mig Gud, til ikke at gå derud. Sådan forstår jeg den bøn, der også rummer en erkendelse af, at intet menneske kommer gennem livet uden at blive sat i situationer, vi synes er svære.

men fri os fra det onde.

- Vi ved godt, at ondskaben findes. For at vende tilbage til fristelsen, så er det enormt nemt også at blive ledt i den fristelse at udpege andre som onde. Når vi peger ham, hende, skurken eller syndebukken ud, er det en nem måde at komme af med det onde på, men for mig er det at lade sig lede ind i en fristelse til at dæmonisere. Det betyder ikke, at man ikke kan sige, at noget er bedre end andet, og at noget er forkert, for det skal man selvfølgelig, men den der "pegen fingre ad" kræver, at man løfter blikket og tør se på sig selv. For det onde kunne måske ligge hos os selv, både når vi peger og i det hele taget.

For dit er Riget og magten og æren i evighed!

- Bønnen her udtrykker tilliden til, at Gud har magt til at hjælpe os. Vi er ikke fuldstændig overladt til os selv. Selv når vi er på herrens mark, så er det dog din mark, Gud, vi er på. Derfor må du finde dig i, at vi råber til dig, "hjælp!". Det er også dig, vi siger tak til.

Amen.

- Man slutter med amen. Det betyder "det er sandt".