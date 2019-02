Biskop: - Bønnen giver ord, når man ingen har

Biskop Tine Lindhardt tænder to lys for sin mand, tidligere biskop over Roskilde Stift. Han ligger begravet på Assistens Kirkegård i København. Foto: Ard Jongsma

Bønnen er ifølge biskop over Fyens Stift, Tine Lindhardt, ikke en svær øvelse, der stiller krav til form og indhold. Den korteste bøn er "tak". Den næstkorteste er "hjælp", og vil man sige mere, indeholder fadervor, som hun snart udgiver en bog om, selve kernen af kristendommen. Biskoppen bruger selv bønnen, når hun siger tak for livets glæder og beder om hjælp til at komme igennem livets stormvejr.

Tine Lindhardt stryger tændstikken, men vinden blæser den ud. Fra den næste tændstik fanger ilden lysets væge. Hun tænder endnu et lys. - Normalt står jeg og tænker lidt over det liv, vi har haft sammen. Det siger jeg tak for. Alt det gode, vi har givet hinanden. Og jeg siger hjælp. Giv mig styrke til at leve det liv, man skal leve, siger hun. Det er godt fire år siden, Tine Lindhardt mistede sin mand, tidligere biskop over Roskilde Stift. Han ligger begravet på Assistens Kirkegård i København. Hun tænder ofte lys, når hun kommer der. To levende lys som sammen med de to ord "tak" og "hjælp" markerer en bøn om styrke og om taknemmeligheden over den tid, hun og hendes mand havde sammen. Vi mødes i Fredens Kirke for at tale med biskop Tine Lindhardt om den kommende bog "Oplysning til borgerne om fadervor", som biskop Tine Lindhardt sammen med biskoppen i Haderslev Stift, Marianne Christiansen, er forfatter til. Før Tine Lindhardt blev biskop, var hun sognepræst i Fredens Kirke i Odense, og her kunne hun gennem det rundede vindue over arbejdsbordet i præstegårdens førstesal følge med i livet på kirkegården, og se hvordan folk kom og gik med lys, blomster, ord og stilhed. Fadervor er en del af Tine Lindhardts livsrytme. Hun beder den hver aften, inden hun lægger hovedet på puden. Der er ingen pomp og pragt eller noget særligt højtideligt over bønnen. Den daglige bøn er et stille øjeblik, hvor hun med de velkendte ord blandt andet siger tak for dagen, der er gået. - De to ord "tak" og "hjælp" er bøn i sin absolut korteste form. Begge dele er med. Selv når vi står i dyb sorg, sørger vi, netop fordi der var et liv, noget at sige tak for og noget at savne. Derfor følges takken og hjælpen ad.

Tine Lindhardt Biskop over Fyens Stift siden 2012.Forfatter af bogen "Oplysning til borgerne om Fadervor", som hun har skrevet sammen med biskop over Haderslev Stift, Marianne Christiansen. Bogen udkommer på forlaget U Press.



Født 16. november 1957 i Nørresundby.



Student fra Viborg Katedralskole.



Cand.theol. fra Aarhus Universitet 1984.



2003-2010 sognepræst ved Fredens Sogn i Odense.



Har været program medarbejder på DR-programmet "Mennesker og tro".



Enke efter biskop emeritus Jan Lindhardt.



Hun har sønnerne Lars Gustav Lindhardt (født 1987), som er sognepræst, og Fredrik Lindhardt (født 1989), som er kandidat i retorik og konsulent inden for ledelse og kommunikation.

Tine Lindhardt har været biskop over Fyens Stift siden 2012. Foto: Ard Jongsma

Bønnen giver ordene Fadervor findes i Matthæusevangeliet i Det Nye Testamente, hvor Jesus giver bønnen til sine disciple. De fleste kender i dag bønnen fra søndagsgudstjenesten, kristendomsundervisningen i skolen eller konfirmationsforberedelsen. Indtil for få generationer siden var det almindeligt at følge Luthers anvisning om at bede fadervor morgen og aften. For Luther var bønnen en pligt, og han så det at bede som en daglig vane. I dag er den daglige bøn gledet ud af de flestes liv. Bønnen gemmes til højtiderne. Både kirkeårets og livets. Det er især i livets stormvejr, at vi griber bønnen, mener biskoppen. Fadervor giver ord, når man selv mangler dem. - I de situationer, hvor vi gerne vil bede, står vi tit ordløse. Når man står på kanten af livet, når man mister, eller når nyt liv kommer til verden, bliver man målløs. Man står og gisper efter ordene. Hvad skal man sige? Man kan sige tak. Og hvis man så synes, at man skal sige et par ekstra ord, kan man bede fadervor. Har man mistet, eller er man ramt af en ulykke, står man tom og ordløs, og alle ord er taget væk. Er alle ord døde, kan man skrige "hjælp", og har man brug for flere ord, kan man bede fadervor.

Bøn rummer svar Tine Lindhardt begyndte at bede, da hun var omkring 10 år gammel. Livets store spørgsmål pressede sig på i en ung alder, og da hun spurgte sin farmor, hvor vi alle kommer fra, og hvad det hele betyder, fik hun en bøn til gengæld. - Jeg tror ikke, hun er helt klar over, hvad hun der gør, men det er et svar på en helt anden måde og af en helt anden slags. Det er ikke et svar i traditionel forstand, altså ikke en forklaring eller en redegørelse. Hun sagde snarere "Bed bønnen, og du nærmer dig, hvad meningen er, og hvor vi skal hen. Du får ord, som du ikke kunne sige dig selv, men som åbner og giver erkendelse på en anden måde." I og med at jeg lærte bønnen, blev det for mig en god rytme, som netop var en afrunding på dagen og en tak. Med tak har man også sagt noget om, hvad livet er. Livet er en gave, man får, tager imod og giver videre til andre. Når man giver den gave videre til andre, risikerer man at gøre ondt, og derfor beder man også om tilgivelse. Selv om hun ikke normalt er den store tilhænger af udenadslære, mener hun, at netop fadervor er god at have med i bagagen. - Fadervor gør bønnen let. Hvis man én gang har bedt, tager det præstationsangsten væk og tanken om, at bønnen kræver noget særligt. Biskoppen er optaget af bønnen, som hun mener på en og samme tid rummer kristendommen, mens den er let at huske og kan bruges når som helst. Den stiller ikke krav om højmesser, lys, musik eller en præsts bevingede ord. - Fadervor er kristendommen i en maggiterning. Bønnen rummer stort set alle aspekter af, hvad kristendommen og evangeliet er. Den rummer tilliden. At tro ikke er en holdning eller at synes noget, men det er tro som tillid. Det giver bønnen.

Meditation vinder frem Den måde, bøn og spiritualitet dyrkes på, ændrer sig fortløbende. De senere årtier har meditation fundet vej ind i kulturen både folkeligt og de senere år i folkekirken, hvor man oftere finder meditationsgudstjenester, der foregår i stilhed eller med særlige sang- og musikritualer. Tine Lindhardt praktiserer ikke selv meditationen, men hun anerkender, at mange har glæde af meditationen. - Jeg ved, at det betyder noget godt og positivt for mange. Forskellen på meditationen og bønnen er for mig at se, at bønnen flytter fokus et andet sted hen. Bønnen taler til en, uden for én selv. Der er et "du", man henvender sig til, nemlig Gud. Dermed bliver man løftet ud af sig selv. Det, synes jeg, er en styrke. Hvis man er i en frustration eller stor sorg, kommer man let til at vende sig ind i sig selv, og det kan være svært at komme ud af igen. Det at få en anden i tale gennem bønnen gør pludselig, at man ikke er alene længere. Der er en, man taler til. En man beder til. Rent fysisk får man en samtale i gang og bliver på den måde vendt om mod en anden og opdager, at man ikke er alene. Det er en vigtig del af bønnen. Hun nævner Jesus på korset, der anråber Gud. "Hvorfor har du forladt mig"? Og Job, der i sin frustration og vrede også har behov for at henvende sig til nogen. - Den erfaring har jeg selv gjort. At stå der, hvor man synes, man står på kanten, da har det været godt og håbefuldt at kunne henvende sig til en. At få en i tale, fordi man ellers kan blive meget, meget ensom. Det er ikke, fordi der ikke er bekendte og venner omkring en, men man kan blive eksistentielt ensom, og der har bønnen den kraft i sig, at man får en anden i tale. Blikket bliver løftet og man bliver vendt ud mod livet på ny, siger Tine Lindhardt.