Utryghed ved tung trafik: Beboerne i Kogsbølle frygter nye uheld

Beboerne i Kogsbølle på Østfyn ønsker flere tiltag, som skal gøre det mere trygt at færdes langs hovedvejen i byen.

NYBORG/KOGSBØLLE: En dreng i børnehavealderen banker på vinduet og vinker til Jan Madsen og Anne Lysemose, som står ved Jan Madsens varevogn på den modsatte side af den smalle vej. - Der er rigtig mange unge og børnefamilier her. Det har især taget til indenfor de seneste år, fortæller Anne Lysemose, der er formand for Kogsbølle Beboerforening. Beboerne i den lille østfynske landsby er utrygge ved den trafik, som går igennem byen. Kogsbølle er kendetegnet ved at have en lang og smal vej, som flere steder slår skarpe sving, hvoraf udsynet er dårlig. Indbyggerne i Kogsbølle er i særligt grad utrygge ved større køretøjer som lastbiler og traktorer. Beboerne er især bekymrede for deres børn, som de frygter en dag vil blive ofre i et uheld. Jan Madsen er én af dem. Jan kan fra sin indkørsel se op på den lille snoede forhøjning, hvor byens nordlige bygrænse starter. - Jeg oplever ofte, at bilisterne og traktorene ikke rigtig kan finde ud af, at de kommer fra en landevej og ind i en by. Imens Jan står og forklarer, kommer en bil kørerende ind i Kogsbølle. Bilen passerer let det lille bump, som kommunen tidligere fik sat op. Jan smiler let. - Ja, som du kan se, så er det ikke ligefrem, fordi bilerne bliver kastet rundt. Man kunne godt ønske sig, at bumpet var lidt mere udfordrende. Netop de utilstrækkelige bump har medført, at Jan har taget sagen i egen hånd. Den hvide varevogn, som han bruger i sin dagligdag som elektriker, bliver nu parkeret langs den smalle vej som en form for ekstra gardering. - Det har jeg valgt at gøre, fordi den kørerende nu bliver nødt til at reducere sin fart, da han ikke kan se meget på grund af det efterfølgende sving.

Kogsbølle Landsbyen Kogsbølle nævnes første i 1386 i formen Koxböle.



Kogsbølle ligger godt 8 km sydvest for Nyborg.



Kogsbølle er en såkaldt 'adelby'. Det betyder, at landsbyen ikke er blevet anlagt ved udflytning.



Der bor godt 200 mennesker i Kogsbølle(Danmarks Statistik, 2015).

Anne Lysemose og Jan Madsen. Foto: Simon Holt

Får langfingeren Jan og hans kæreste har flere gange stoppet bilister og traktorer, hvor de stille og roligt har spurgt dem, om de ikke kunne sænke farten. - Bilisterne reagerer typisk ved at gestikulere eller simpelthen ved at give langfingeren. Traktorførerne ryster egentlig bare på hovedet og siger, at de ikke gør noget forkert, for de holder jo fartgrænsen på 50 km/t Jan Madsen og Anne Lysemose er enige om, at fartgrænsen på 50 er for højt. En nedsættelse af den til 40 km/t, nye bump og spejle ved de mest kritiske steder, er svar på de udfordringer, som Kogsbølle Landsbyråd netop har skitseret i deres udviklingsplan.

Det er steder som dette, der gør, at beboerne mener 50km/t er for stærkt i Kogsbølle. Foto: Simon Holt

To biler bankede sammen - Vi har i de seneste par år haft et par uheld på vejen igennem byen. Blandt andet stødte to biler sammen, da den ene ville bakke ud på vejen, hvor en bil kom kørende, fortæller Anne. Jan fortæller, at han selv har mistet en bil ved at holde den langs vejen. - En bilist kom kørende og ramte med dens side bagenden af min bil. Bilistens bil - med børn i - væltede om på taget og lå længere fremme på vejen. Heldigvis kom ingen alvorlig til skade ved sammenstødene. Men episoderne vidner ifølge de to beboere om et behov for tiltag.

Krydset ved Kjærsvej giver ikke gode muligheder for at orientere sig. Foto: Simon Holt

Formand for Teknik- og miljø - vi lytter Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Nyborg, Per Jespersen (S), kører igennem Kogsbølle hver dag, når han skal fra Frørup og til Nyborg. Han mener ikke, at vejen inviterer til hurtig kørsel og vil ikke blande sig i en eventuel ny fartgrænse. Dog lytter formanden gerne til beboerne i Kogsbølle og hilser deres udviklingsplan velkommen. - Hvis vi får en henvendelse, så vil vi selvfølgelig tage det til efterretning og eventuelt sende nogle folk derud, som har forstand på det, for at kigge på det. Tilbage i Kogsbølle står Jan og Anne. De håber, kommunen vil tage deres henvendelse seriøst, når de indenfor for den nærmeste fremtid vil tage kontakt. Jan frygter dog, at sagen vil ende som den seneste gang, byen forsøgte at få gjort noget ved det dårlige udsyn i krydset mellem Kjærsvej og Kogsbøllevej. - Sidst vi henvendte os omkring Kjærsvej, fik vi at vide, at der ikke var registeret nogle uheld, hvilket betød der intet ville blive gjort. Vi frygter, at der skal et uheld til, før der sker noget.