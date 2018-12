Zenia Stampe fra Radikale Venstre er kommet med et modsvar til Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen paragraf 20-spørgsmål i sagen om de to somaliske pigers ret til at gå i skole på Nyborg Gymnasium.

Nu kommer Radikale Venstre med opbakning til rektor ved Nyborg Gymnasium, Henrik Vestergaard Stokholm, som hilser støtten velkommen.

Opbakningen skyldes, at rektoren, med bestyrelsen bag sig, har valgt at lade to somaliske piger fortsætte i skolen, selvom kommunen ikke længere vil yde tilskud til pigerne, der venter på at få behandlet deres asylsag og sammen med forældrene har fået frataget deres opholdstilladelse.

Sagen har fået folketingsmedlem Alex Ahrendtsen (DF) til at stille et paragraf 20-spørgsmål til undervisningsminister Merete Riisager (LA), hvori han blandt andet efterlyser et svar på, hvilke konsekvenser det bør få for Nyborg-rektoren.

Det betegner Zenia Stampe fra Radikale Venstre blandt andet som en heksejagt og kalder Alex Ahrendtsen for usympatisk i Facebook-opslaget, som kan læses i fuld længde nederst i artiklen.

Opbakningen fra Zenia Stampe bliver hilst velkommen af Henrik Vestergaard Stokholm.

- Uanset hvem der kaster sig ind i sagen, er jeg glad for opbakningen. Det handler jo om to pigers grundlæggende ret til at gå i skole, forklarer Henrik Vestergaard Stokholm og præciserer:

- For mig handler det om, at vi skal efterleve grundloven og FN's børnekonventionen.

Det er dog ikke alle, der har stillet sig positivt overfor rektorens valg.

- Jeg har også fået at vide, at jeg skulle sendes til Somalia og fyres, fortæller Henrik Vestergaard Stokholm og tilføjer:

- Sagen slider, fordi der er mange, der tilkendegiver, at de ikke er enig i beslutningen. Men jeg ser sagen på den måde, at jeg som skoleleder skal sørge for at unge mennesker og børn går i skole. Derfor ser jeg det ikke som om, at jeg gør noget forkert.