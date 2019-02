Grøn idé: Træer ind i kampen mod jordforurening

Formanden for Plant et Træ-komitéen i Nyborg, Benny Stougaard, har sammen med tre andre fået en grøn idé til, hvordan forureningen på den såkaldte Lynfrost-grund kan bekæmpes.Foto: Robert Wengler

En nyplantet skov er det seneste bud på fremtiden for den stærkt forurenede Lynfrost-grund i Nyborg. Projektet vækker interesse i forskerkredse.

Nyborg: Det lyder måske lidt mærkeligt. Men de fire naturforkæmpere, som nu foreslår at plante en hel ny skov på den stærkt forurenede Lynfrost-grund i den østlige del af Nyborg, mener at have fået en god idé. For skal man tro forskerne, er det meget muligt, at træer og anden beplantning kan fjerne jordforurening. Og hvis det viser sig at være tilfældet, vil Nyborg kunne slå to fluer med ét smæk: En grøn udnyttelse af de stærkt omdiskuterede arealer ved Storebæltsvej. Og en god og naturlig måde at slippe af med forureningen under dem på.

Det eneste træ, der i dag findes på Lynfrost-grunden, er det på billedet her. Nyborgs Plant et Træ-komité tror imidlertid, at mange flere træer kan bekæmpe den omfattende jordforurening på i området.Foto: Mogens Rasmussen

Fortjener en smuk indgang De fire mænd bag idéen - Benny Stougaard, Per Nyegaard Olesen, Hans Henrichsen og Peter Jordhøj - er alle medlemmer af Nyborgs Plant et Træ-komité. Og de kaster den altså nu ind i den løbende debat om Nyborgs byudviklingsplan, "En samlet by". - For det første fortjener Nyborg en smuk, grøn indgang til byen. Og for det andet kan en skovrejsning på arealet forhåbentlig også løse de forureningsproblemer, der er på grunden, siger komitéens formand, Benny Stougaard. Foreningen på Lynfrost-grunden stammer fra 1960'erne, hvor det offentligt ejede Tjærekompagniet A/S bedrev virksomhed på arealerne. Tjærekompagniets aktiviteter førte til en omfattende forurening af grunden med giftstoffer som fenol og kresol, og den anses i dag for at være en af Danmarks mest forurenede.

Lang vej igen Hvor god idéen om en ny skov på Lynfrost-grunden end måtte forekomme at være, er der imidlertid også lang vej igen, før den kan realiseres. Først skal de gamle frysehuse på stedet frikøbes, siden skal de rives ned. Og så skal grunden gøres klar til plantning. Og det koster alt sammen penge. Men hvor mange ved de fire mænd bag forslaget ikke endnu. - Det har vi ikke nogen idé om. Men vi ser vores projekt som et samarbejde mellem Plant et Træ, Miljøstyrelsen og private fonde, som kan se værdien i at være med til at skabe en bynær skov. Og eftersom Tjærekompagniet jo var en offentlig virksomhed, bør det offentlige i et eller andet omfang også medvirke til finansieringen af et projekt, der i bedste fald kan løse et forureningsproblem, som en offentligt ejet virksomhed selv har skabt, påpeger Benny Stougaard. En anden af idémagerne, Hans Henrichsen, undrede sig i første omgang ellers over, at Lynfrost-grunden var med i "En samlet by"-planen som en del af bymidten. - Med ved nærmere eftertanke passer det jo perfekt til vores forslag om at gøre Lynfrost-grunden til skov og dermed skabe en grøn kile fra Storebæltsvej og ind i 'Danmarks riges hjerte'", tilføjer han.

Mangler endegyldigt bevis Der har i mindre målestok være gjort forsøg med at sætte træer og anden beplantning ind i bekæmpelsen af forurening. Og resultaterne har været lovende. Men noget endegyldigt bevis har forskerne ikke. - Vi har desværre endnu ikke evidens for at kunne sige, at beplantning kan fjerne forurening, siger Ulrich Giosewinkel, der er seniorforsker ved Nationalt Center for Miljø og Energi. - Men ud fra den almindelige erfaring, vi har, kan vi sige, at planter og træer muligvis kunne være løsningen på et forureningsproblem, tilføjer han. Projektet i Nyborg vil - hvis det realiseres - være enestående, eftersom tidligere forsøg med at sætte beplantning ind i kampen mod forurening slet ikke har været i samme målestok. I givet fald vil den nye skov på Lynfrost-grunden blive på fire hektar. Og det er en størrelsesorden, som gør det spændende for forskerne at følge. - Det er så spændende, at jeg på forhånd kan sige, at dét vil vi i Nationalt Center for Miljø og Energi gerne deltage i, siger Ulrich Gosewinkel.