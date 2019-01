Nyborg Havn skal igen have ny styrmand

Efter lidt over et år i jobbet som havneleder har Per Weiskvist takket ja til en stilling som salgschef i en privat virksomhed. Salg og service er det, der får mit adrenalin til at pumpe hurtigere, siger han.

Nyborg: - Jeg tror, vi har gjort et scoop. Driftschefen på teknik- og miljøafdelingen i Nyborg Kommune, Jens Kimer-Jørgensen, lagde ikke skjul på sin begejstring, da han i efteråret 2017 kunne præsentere Per Weiskvist som ny leder af Nyborg Havn. Her, lidt over et år senere, har havnens styrmand valgt at sige sit job for i stedet at blive international salesmanager i virksomheden Flexofold i Vejle, der laver foldepropeller til sejlbåde. Her skal han være med til at opbygge og udvide salgsorganisationen på verdensplan. Det handler ikke om, at han er blevet træt af sit nuværende arbejde, understreger Per Weiskvist overfor Fyens Stiftstidende. - Jeg føler bare, at det er at arbejde med salg, salgsorganisation og service er der, hvor jeg jeg skal være. Det er det, der får mit adrenalin til at pumpe lidt hurtigere, forklarer han.

Guld værd Per Weiskvist er oprindelig uddannet automekaniker og var på et tidspunkt medejer af Bilcenter Fyn. Han er dog også et kendt navn i sejlerkredse og kom direkte fra en stilling som salgschef hos Elvstrøm Sails i Aabenraa, da han blev ansat som ny havneleder i Nyborg. Og her har han virkelig bevist sit værd, mener Jens Kimer-Jørgensen, der kun har roser til overs for havnelederen. - Per har været guld værd, både for Nyborg Kommune og for mig. Det har været som at vinde i lotteriet at få ham på posten og det er med beklagelse, at han har valgt at søge andre græsgange. Jeg ville hellere have givet ham lidt mere i lønposen, hvis det betød, at jeg kunne beholde ham, men det var desværre ikket muligt, og det er nu engang et frit land, vi lever i, siger driftschefen, der er i fuld gang med at skrive et nyt stillingsopslag. Han vil også gerne sætte ord på, hvad Per Weiskvist afløser skal kunne. - Den nye havneleder må gerne have baggrund i sejlermiljøet. Derudover skal man have en god psyke og så skal man kunne lide mennesker og være serviceminded. Det er ingen tvivl om, at det er en krævende post, hvor der er rigtig mange, der har en mening om, hvordan tingene skal være. Så man skal være rummelig. Det er ikke engang altid en selv, der kan bestemme. Man er godt nok styrmand på skibet, men der er andre, der udstikker rammerne eller kursen, om man vil, forklarer han med henvisning til politikerne og administrationen på rådhuset.

En ordentlig mundfuld Per Weiskvist var på forhånd advaret om, at jobbet som havneleder kan være lidt af en mundfuld. Han mener dog ikke, at de mange rygter talte sandt, fremgår det af hans sidste officielle nyhedsbrev til brugerne af havnen. - Jeg er selv sejler og vil gerne have, at tingene er i orden. Derfor har jeg arbejdet med at systematisere og forbedre tingene, og så har jeg lagt stor vægt på at få opbygget og vedligeholdt en god dialog med havnens brugere. Jeg sagde fra starten til dem, at alle gode forslag og kommentarer, der berører en masse mennesker, er meget velkomne. Men er det personlige ting har det lidt længere ekspeditionstid. I en havn med cirka 500 brugere kan du ikke tilfredsstille hver enkelt persons individuelle ønsker og behov. Der var der stort forståelse for fra starten, fortæller han. Ifølge Jens Kimer-Jørgensen vil jobbet som havneleder blive slået op snarest. Per Weiskvist har sidste arbejdsdag ved udgangen af februar. Til den tid håber driftslederen at kunne præsentere hans afløser, men det kan også være, at det først bliver den 1. april. Per Weiskvist bliver i øvrigt boende i Nyborg sammen med sin familie, oplyser han til Fyens Stiftstidende.