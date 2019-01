Svømmeklub inviterer medlemmerne i Lalandia

Mens andre foreninger har svært ved at få økonomien til at hænge sammen, kan Ullerslev Svømmeklub se tilbage på flere år med overskud. Samtidig er antallet af medlemmer steget fra 230 til cirka 300 i løbet af en enkelt sæson.

Ullerslev/Nyborg: Søndag morgen sætter fire busser kursen mod Lalandia Aquadome med afgang fra Ullerslev, Nyborg og Langeskov. Med om bord er medlemmer af Ullerslev Svømmeklub og forældre, som alle har sagt ja tak til en invitation fra klubben.

- Vi har fået cirka 200 tilmeldinger, og det er langt flere, end vi havde forventet, siger en meget tilfreds formand for klubben, Susanne Olesen.

Hver deltager har betalt 150 kroner for endagsturen. Derudover bidrager klubben med et stort tilskud, og det kan ifølge Susanne Olesen lade sig gøre, fordi man gennem flere år har kørt med overskud.

- En del af penge har vi brugt på at sætte kontingentet ned, ligesom vi det seneste år har investeret 45.000 kroner i nye rekvisitter. Men vi ville også gerne give medlemmerne noget tilbage i form af en fælles tur til Lalandia. Vi har en gang tidligere lavet noget tilsvarende, nemlig da DGI-byen åbnede i København, men det er efterhånden rigtig mange år siden, fortæller formanden.

Årsagerne til den gode økonomi er flere. Dels har man formået at have antallet af medlemmer fra 230 til 300 i løbet af sæsonen 2018/2019, dels har Ullerslev Svømmeklub ingen konkurrenceafdeling. Derfor skal der heller ikke bruges penge på stævner.

- Vi prioriterer at lære børnene at svømme i stedet for, om far og mor har tid til at hjælpe til med stævner eller bage kage. Samtidig er vi - ligesom andre foreninger i kommunen - begunstiget af, at kommunen betaler lokaler, mens vi har mange frivillige trænere, forklarer Susanne Olesen.

Langt hovedparten af de 300 medlemmer er børn, men klubben, der til daglig træner i Nyborg Svømme- og Badeland, har medlemmer i alle aldre.