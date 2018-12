SUS Nyborg løb tør for ideer efter pausen

Håndbold, Herrer, 2. Division, Pulje 2, SUS Nyborg-Rækker Mølle Håndbold 25-30(16-14)

Hjemmeholdet brugte ressourcerne fornuftigt igennem første halvleg, hvor ikke mindre end otte spillere indenfor det første kvarter kom på scoringstavlen. Et hul på fire scoringer ved 13-9 blev desværre efterfulgt af et par dårlige løsninger, som udeholdet udnyttede til igen at få kontakt, og derfor blot var bagud med to ved pausen.

Anden halvleg blev desværre et antiklimaks, hvor hjemmeholdet havde mere end svært ved at finde angrebsåbninger, når Joakim Rydal havde brug for pauser på bænken. Fem scoringer i halvlegens første 20 minutter var for lidt mod en god modstander der trak fra til en sikker sejr. (JOSC)