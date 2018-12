Ros til Nyborgs medaljedeltagere

Nyborg: - Byens glæde og stolthed.

Borgmester Kenneth Muhs (V) havde fundet de store gloser frem, da han tirsdag var vært for en gruppe lokale sportsfolk. Alle var de samlet i byrådssalen for at blive hædret for deres nye titler som henholdsvis danmarks- og verdensmestre.

- Det er en tradition som vi er rigtig glade for i Nyborg Kommune, idet vi har mulighed for at give et skulderklap til nogle utroligt flotte præstationer. Det er simpelthen så flot, fortsatte borgmesterrosen.

Der var meget "bling", som borgmesteren kaldte det, til stede i byrådssalen på Nyborg Rådhus. To guldpokaler, syv guldmedaljer og tre sølvmedaljer fra henholdsvis DM og VM.

Den første i række til at blive fejret var Jesper Rasmussen, som er nyligt kåret dobbelt danmarksmester i fjernstyret offroad-biler. Det øverste trin på sejrspodiet er blevet et velkendt sted for Jesper, der har taget en DM-titel for trettende gang. Denne gang scorede han maksimumpoint i både tohjulstrukne- og firehjulstrukne offroad-biler.

Anden mand på "podiet" var Albert Mechlenburg Møller, der også er et kendt ansigt ved den årlige hæder, da han for andet år i træk har vundet ungdoms DM i skak under DSU, i aldersklassen 11-12-årige. Førstepladsen har kvalificeret Albert til Nordiske mesterskaber, der afholdes i februar 2019 i Island.

Endnu to kendte ansigter er Simon Henning Hoppe og far Kim Henning. Simon Henning Hoppe genvandt for femte år i træk guldmedaljen til juniormesterskabet i Kettlebells. Kim Henning stillede op i herrernes klasse, hvor han efter en flot præstation med tunge løft tog guldmedaljen for andet år i træk foran snuden på to af klubbens andre deltagere.

I november repræsenterede Kettlebell Sport Østfyn Danmark til VM i Kettlebell maraton i Antequera i Spanien. Debutanten Josephine Bau Persson bragte en guldmedalje hjem til Danmark, da hun vandt Junior 2. rækken. Simon Henning Hoppe sikrede sejren i Junior 1. rækken.

Derudover deltog Monica Nielsen i maraton i Kettlebell, som den første repræsentant for Danmark. Hun sikrede sig sejren over favoritterne fra USA. Natanael Persson scorede først to sølvmedaljer i Antequera i herrernes række, hvor han derefter hev sig op på en førsteplads og bragte en guldmedalje med hjem til Danmark.