Byrådsmedlem: Gymnasierektor er en helt

Jeg vil gerne stille mig op i rækken af personer, der takker rektor Henrik Stokholm for at vise mandsmod og medmenneskelighed over for den somaliske familie, der mistede sin opholdstilladelse.

Selvfølgelig skal vi alle følge landets love. Særligt som kommune. Det gælder også i sagen om familiens Abdisalan Hussein, hvor børnene blev frataget muligheden for at gå i skole. Det ene barn gik i min søns klasse på den folkeskole, hvor jeg selv er ansat som lærer. En pige, som var glad for at gå i skole og lære.

For mig som lærer virker det helt forkert at fratage børn muligheden for undervisning. Men sådan er reglerne nu engang, og Nyborg Kommune har i min optik blot handlet, som Christiansborg har befalet. Selvom beslutningen ifølge juraen er rigtig, så bør den samtidig føles forkert at føre ud i livet. Det skal føles forkert, fordi den strider imod vore grundlæggende indre værdier som næstekærlighed, empati og medmenneskelighed. Værdier som vores ydre verden endnu ikke afspejler til fulde. I Danmark lever vi et demokrati. Vi er forpligtiget til hele tiden at kritisere og debattere loven og magthavernes beslutning. Demokratiet skal være levende, for det er vores værktøj til at skabe en bedre verden, som er i overensstemmelse med vores indre værdier. Det var derfor befriende at opleve Henrik Stokholm rejse sig op og med sin barmhjertige handling og ytring gå den modsatte vej. Sager som familien Abdisalan Hussein bør få os til at stoppe op og overveje, om vi som samfund er på rette vej. Helte som Henrik Stokholm, der uden egen vinding skyld sætter sig selv på spil for at hjælpe andre, bør hyldes. Ikke korsfæstes og hånes.

Jeg kan derfor ikke følge byrådsmedlem og folketingskandidat Carsten Kudsk (DF), når han på Facebook skriver til Martin Henriksen: "Martin du sagde det vi andre tænker om vores rektor i Nyborg, jeg har hele tiden opfattet ham som en neutral embedsmand, det er han ikke mere nu er han for mig en politisk modstander og jeg vil behandle ham som en." Hvorfor skal Henrik Stokholm være en politisk modstander? Og hvordan mon Carsten Kudsk mener, at politiske modstandere skal behandles?

Verden har ikke brug for flere fjendebilleder og mere intolerance. Den har brug for flere barmhjertige samaritanere som Henrik Stokholm, der viser næstekærlighed og medmenneskelighed. Vi skal have flere ledere og politikere, der kan holde hovedet koldt og hjertet varmt. De skal gå forrest, når vi skal skabe et rigere og bedre samfund. Et liv, hvor alle er med og hvor mennesket sættes først.