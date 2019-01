Yngre demensramte får nu kultur på hjernen

Nyborg Kommune har et koncept, der hedder "kultur på recept", der med kultur skal hjælpe stress- og depressionsramte. Det nye projekt "kultur på hjernen" er et søsterprojekt - her er målgruppen blot yngre demensramte. Billedet er fra en dag med "kultur på recept", der besøgte Johannes Larsens Museet. "Kultur på hjenen" kommer også forbi Kerteminde-museet. Arkivfoto: Tim Kildeborg Jensen

I det nye år får 14 mennesker fra Nyborg og omegn kulturelle og kreative oplevelser. Det sker, når kommunen indleder et nyt tilbud for folk, der er i en tidlig demensfase. Konceptet er et søsterprojekt til "Kultur på Recept" og løber indtil videre over ti måneder.

Nyborg kommune: Kunstmuseum, bål, madlavning, musik, teater og historiefortælling på Nyborg Slot. En række borgere fra Nyborg Kommune får i det nye år kulturaktiviteter- og oplevelser på ugentligt basis. Nærmere sagt to gange om ugen. "Kultur på Hjernen", hedder det nye tilbud, der er målrettet en yngre målgruppe af folk med demens, hvor op til 14 borgere fra januar til oktober 2019 i to hold kommer på ture til forskellige kulturinstitutioner. Blandt andet er der lavet aftaler med Johannes Larsens Museet, Nyborg Slot, Borgmestergården, Nyborg Musikskole, Bastionen, Biblioteket og en naturvejleder. Heri indgår også en masse aktiviteter, men kreative evner og kulturinteresse er ikke nødvendigvis en forudsætning for at være med, lyder det fra konsulent i Sundhed- og Omsorgsafdelingen Nadia Kleding. - Det er ikke en forudsætning, at man kan male, tegne eller spille på et instrument. Alle er, hvor de er, og det gælder bare om at få nogle sjove oplevelser. Tilbuddet er blevet til på baggrund af en national demenshandleplan, hvori Sundhedsstyrelsen har fået en stor pose penge til projekter til fordel for yngre med demens. Puljen er blevet uddelegeret til forskellige kommuner, der har ansøgt om det. Nyborg har fået godt 1,3 millioner kroner. Nyborg Kommune har haft et ønske om at bruge de penge, til at lave et tilbud, hvori kultur er omdrejningspunktet. Begrundelsen for det er blandt andet den store succes, man har haft med det lignende projekt "Kultur på Recept", hvor folk, der er ramt af stress, depression, angst og lignende, har fået kulturelle aktiviteter og oplevelser som en hjælp til at få det bedre. - Vi tror på, at netop kulturen kan være en sundhedsfremmende ressource, siger Nadia Kleding, der har været med til at skrive kommunens ansøgning til Sundhedsstyrelsen.

- Vi vil gerne være med til at give noget livskvalitet til de yngre demente og give dem en oplevelse, så de ikke altid bare opfattes som "den syge". Nicolai Knudsen, Museumsinspektør, Østfyns Museer

Penge til demensområdet Regeringen og satspuljepartierne har i alt afsat 470 millioner kroner indtil 2025 til konkrete initiativer på baggrund af en ny demenshandleplan.Heraf har Sundhedsstyrelsen fået en pengepulje på 38 millioner kroner, der skal fordeles over de næste to år.



Initiativet hedder "Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens" - og pengene gives til projekter inden for yngre borgere med demens.



Sundhedsstyrelsen har modtaget i alt 47 ansøgninger til et samlet beløb på 62.257.804 kroner. Ud fra en faglig vurdering af de ansøgninger, er puljen på de 38 millioner fordelt på 37 kommunale projekter.



Nyborg Kommune er en af dem, og har fået knap 1,3 millioner kroner.



Kilde: Sundhedsstyrelsen

Nyborg Kommune har et koncept, der hedder "kultur på recept", der med kultur skal hjælpe stress- og depressionsramte. Det nye projekt "kultur på hjernen" er et søsterprojekt - her er målgruppen blot yngre demensramte. Billedet er fra en dag med "kultur på recept", der besøgte Johannes Larsens Museet. "Kultur på hjenen" kommer også forbi Kerteminde-museet. Arkivfoto: Tim Kildeborg Jensen

Spred viden om demens Ansøgningen blev sendt i april og de indledende manøvre til projektet begyndte allerede i september. Konceptet har nemlig haft to ben at gå på - så at sige. Det ene er selvfølgelig aktiviteterne for borgerne, som begynder i det nye år. Den anden del handler om, at kommunen har været ude og sprede viden. - Statistikker fortæller nemlig, at mange går rundt med demens, uden at de har fået stillet en diagnose, lyder det fra Nadia Kleding. Derfor har Nyborg Kommune prioriteret en indsats, hvor man kommer ud og informerer om sygdommen. - Når vi siger, vi er en demensvenlig kommune, mener vi det meget bredt. Jo mere viden, vi spreder om demens, desto bedre vil vores borgere være klædt på til at genkende symptomerne hos sig selv og andre og på den måde få den hjælp, de behøver, siger Nadia Kleding.

Giver livskvalitet Kultur på hjernen er til dels tænkt som en aflastningsmulighed for pårørende, hvor de ved, at deres kære er i gode hænder. Ligesom det er noget, som personen selv har valgt at tilmelde sig, fortæller Berit Jensen, som er leder af demens- og aktivitetsområdet og af demenscenter Tårnparken. - Så er der også det sociale i det, og det, at man kommer hjem med oplevelser, man kan fortælle om, så det ikke altid er andre, der byder ind med noget nyt, siger Berit Jensen, der har været med i styregruppen for projektet. Projektet har også været godt hjulpet af, at kulturinstitutionerne og kommunen har prøvet det før, mener Berit Jensen. En af dem, der har været en del af søsterprojektet "Kultur på Recept", som nu også er med i "Kultur på Hjernen", er Østfyns Museer. - Vi vil gerne være med til at give noget livskvalitet til de yngre demente og give dem en oplevelse, så de ikke altid bare opfattes som "den syge", fortæller museumsinspektør Nicolai Knudsen. - For os handler det også om at vise, at museer og kultur kan noget andet end blot at være et sted man tager hen for at blive klogere. Vi vil også gerne vise, at vi er en del af samfundet i større grad end hvad man normalt forventer, tilføjer museumsinspektøren. I alt har seks kulturinstitutioner meldt sig på banen i det nye tilbud til yngre borgere med demens.

At huskværdige minder Formand i Ældreudvalget Carsten Kudsk (DF) mener, man gør fornuftigt i at bruge de omgivelser, der er i og omkring Nyborg. - Jeg tror på, vi skal arbejde mere i natur og kultur. Der er jo mange gratis glæder rundt omkring. Det er vigtigt, at vi begynder at tænke i, at aflastning ikke bare er noget, hvor man sidder i et lokale og skal aktiveres. Det er i stedet noget, hvor man bruger sanserne, og hvor man husker oplevelsen. - Det største succeskriterie for mig vil være, hvis der kom en og sagde: Jeg kan huske, at vi..., fortæller Carsten Kudsk. Tilbuddet strækker sig over ti måneder, og der er en grund til, det er over en længere periode, oplyser udvalgsformanden. - Det er vigtigt for demente at få nogle faste rammer. Så hjælper det ikke, hvis vi pludselig stopper det igen. Det er bedre, at det bliver en rutine og en del af hverdagen for borgeren at komme afsted til det her.

Skal høres I januar drager altså 14 deltagere ud på eventyr. Idéen er dog stadig ny. - Så vi må bygge projektet lidt, mens vi går, fortæller Berit Jensen og tilføjer. - Men jeg har hørt, at programmet for tilbudet er lavet ud fra et princip om, at alle skal være misundelige over ikke at være med. Så jeg tror, det bliver godt, siger Berit Jensen. Hvis ventelisten bliver lang nok, er der også mulighed for, at der i løbet af året kommer et hold mere. Et mål, som også er noteret i kommunens ansøgning til Sundhedstyrelsen, er blandt andet, at 80 procent af de demensramte og pårørende, der er med, føler, at tilbuddet afspejler deres behov og interesser. - Vi vil jo gerne, at borgerne føler, at er blevet hørt og har fået et tilbud, der passer til dem, afslutter Nadia Kleding.