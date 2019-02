Automatisk dørlås skal åbne Ørbæk Kirke i dagstimerne

Ørbæk Kirke er restaureret for millioner, og det skal menigheden nu have gavn af. Også når der ikke er gudstjeneste. Kirken er låst det meste af tiden, men arbejdet med en automatisk dørlås er sat i værk.

I Ørbæk betyder det, at kirken i udgangspunktet kun er åben under søndagsgudstjenesten. Måske kan folk, der har behov for at bruge kirken uden for åbningstid, være heldige at støde på personale, som kan låse op. Men det er ikke til at vide på forhånd, om kirken er tilgængelig.

Kirken er menighedens

For menighedsrådsformanden i Ørbæk Kirke, Hanne Tendrup, er det vigtigt, at man kan komme i kirken, når man har behov for det.

- Vi vil gerne signalere som kirke, at det er et åbent rum, hvor alle er velkomne. Ørbæk Kirke er menighedens kirke, ikke bare menighedsrådets eller præstens. Hvis nogen har brug for at sidde i kirken lørdag formiddag, skal man kunne det, siger Hanne Tendrup.

- I ånden er kirken et åbent rum. Derfor skal den også være sådan i praksis. Det er underligt, at vi går og fortæller, at kristendommen er åben, og at vi skal være åbne for hinanden, men så låser vi kirken, siger hun.

Om den åbne, ubemandede kirke kræver overvågning, er der debat om i menighedsrådet. Beslutningen er endnu ikke truffet. Hanne Tendrup mener ikke, at det klæder en kirke at pege kameraer mod menigheden.

- Snakken om overvågning fylder en del, og det skal den også. Jeg synes, den skal være åben. Der skal ikke være overvågning. Sjælesorg foregår i fuld anonymitet, og det gør noget ved os, hvis vi bliver overvåget. Vi er selvfølgelig ikke ligeglade med, hvordan man opholder sig i kirken. Det er klart, at vi ikke stiller det mest dyrebare frem, men det dur heller ikke, at man kommer ind i en kirke, man føler er halvt åben. Man skal stadig føle, at det er en kirke, man træder ind i. Kirken er mere end bare rummet.