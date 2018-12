Ungdomsfest tog overhånd: To unge mænd kendt skyldige i overfald

Det endte, ifølge forurettedes forklaring i retten, med, at den 17-årige unge mand i frustration over ikke at have smagt nok på flasken, gav forurettede en skalle.

Nyborg: Forleden faldt der dom i sagen om et overfald til en ungdomsfest på Avlsgården i Nyborg. Men beslutningen har ikke været helt nem. Tre timer skulle retten bruge på at votere, før man valgte at frikende tre ud af i alt fem unge mænd, der var tiltalt for vold.

Betinget og samfundstjeneste

De tiltalte i sagen var fem mænd på nu 18 år. Men retten valgte altså at frikende de tre for vold, fordi bevismaterialet ikke var tilstrækkeligt, mens de to sidste blev kendt skyldige.

Den ene i henholdvis at have nikket forurettede en skalle, givet et slag samt revet en anden ung mand, der var tilstede under episoden med shotsflasken, i håret.

Den anden i at have lokket forurettede ind i buskadset for derefter at have slynget ham til jorden og grebet ham om halsen. Tiltalte her blev i retten også kendt skyldig i et andet forhold fra en anden dag, 30. maj 2018, for at have slået en ung mand for derefter at have jagtet ham, indtil den unge mand søgte ly i en spar-butik.

De to drenge fik begge tre måneders betinget fængsel og samfundstjeneste.

- Drengene var under 18, da episoden skete, så det kunne for mig at se ikke ende med en ubetinget straf, sagde en af forsvarsadvokaterne i sagen, Jan Hollmén Olesen.

Ifølge anklager Julie Hansen overvejer anklagemyndigheden dog at anke dommen.