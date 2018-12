Nyborg: Et koben og lidt fingerfærdighed. Mere skulle der tilsyneladende ikke til, før det torsdag lykkedes en eller flere gerningsmænd at skaffe sig adgang til en privat beboelse i Grævlingevænget. Flere steder i stuen er blevet gennemsøgt for værdier, og det samme er et skab i badeværelset. Men ifølge politiets døgnrapport gik tyven - eller tyvene - tomhændet derfra.