Flere indbrud i Nyborg torsdag: Har hamstret mærkevarer

Nyborg/Ullerslev: Nogle tyveknægte har endnu engang været på spil her i juledagene. Torsdag gik det udover to ejendomme i Nyborg og en i Ullerslev. Det fremgår af politiets døgnrapport, at der specielt er blevet indsamlet mærkevareting.

På Margrethevej i Nyborg var tyven formentlig kommet ind af vinduet, hvorefter der er blevet gået rundt i alle rummene, hvor alt var efterladt gennemrodet.

Tyven fik her fingrene i en hel del PH-lamper. Blandt andet den ganske specielle Bombardementskrone, der kun findes i 1000 eksemplarer, blev stjålet fra dens plads over spisebordet. Også en PH-Showball lampe, en PH-standerlampe, PH-Kogle lampen og en PH glasbordslampe blev taget fra huset. En cirkelstol, en guldhalskæde, brune Tahiti perler og lidt kontanter blev også taget fra huset på Margrethevej.

På Christianslundvej i Nyborg var hele huset også blevet rodet godt igennem, hvor tyvene tog to ure af mærket Omega og nogle smykker.

I Ullerslev i et hus på Bondemosevej havde tyvene også næse for de dyre mærker. Her blev der stjålet to Coruna stole, en skammel af samme mærke, en PH bordlampe og fuglefigurene Turtelduerne af mærket Kay Bojesen.