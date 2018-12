Familie mistede alt: Nu skal brandårsagen findes

Nyborg: 10 mand fra beredskabet på Fyn kom på hårdt arbejde, da der mandag aften udbrød brand i et hus på Gl. Vindingevej i udkanten af Nyborg by. Forinden var det lykkedes en familie på fem personer at slippe ud i tide, men selve bygningen og familiens indbo stod ikke til at redde.

Nu er det så op til politiet at opklare, hvordan branden overhovedet kunne opstå. Ifølge efterforskningsleder Leon Sørensen har der været politi til stede mandag aften. Også tirsdag formiddag kiggede en patrulje forbi, men de har ikke været i stand til at fastslå brandårsagen.

I stedet satser man nu på, at politiets brandteknikere kan levere et svar efter at have undersøgt stedet nøje. Det sker i løbet af torsdag eller fredag. Intet tyder på, at branden er påsat - altså at der skulle have fundet en forbrydelse sted - understreger Leon Sørensen.

Flere vidneudsagn peger derimod på, at man skal finde forklaringen i husets elskab. Hvis politiets teknikere har brug for yderligere hjælp, kan der blandt andre trække på eksperter fra Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut og fra Rigspolitiet, sådan som det blandt andet skete i brandsagen fra Ørbæk, hvor en kvinde døde af kulilteforgiftning.

I den aktuelle sag er familien, bestående af mor, far og tre børn, også blevet undersøgt for symptomer på røgforgiftning. Familien er aktuelt indkvarteret på et hotel. Imens har lokale startet en indsamling, som skal være med til at hjælpe dem på fode igen.