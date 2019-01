Søndersø kæmper for at finde løsningerne

Håndbold, 3. div. Herrer, Pulje 4, Søndersø IF-Team Haderslev KFUM 31-35 (16-18):

Søndersø slås ikke bare med modstanderne for tiden. De slås også for at finde hinanden og løsningerne på banen. Og for at komme over stregen!

- Det er en stejl bakke, vi er på lige for tiden. Og vi har ikke nogen kæde på, lød den malende beskrivelse fra cheftræner Dennis Vesterskov efter torsdag aftens 31-35 nederlag i egen hule til Team Haderslev.

- Nu scorede vi i modsætning til de sidste par kampe mange mål, men så svigtede forsvaret, konstaterede træneren.

Måske gør tabet af Mads Grønmar, som er gået til Middelfart, ondt. Og mod Haderslev var brødrene Mark og Kian Bojer tilmed begge skadet. Måske derfor kom Søndersø til at hænge efter gæsterne.

- Jeg ved, hvor meget de gerne vil det. Men lige nu er vi lidt rådvilde i kamp. Der er ellers godt humør på i træningen, fortsatte Vesterskov, som håber at få noget tro ind i truppen, inden HC Odenses reserver venter i et lokalopgør i Dalum Hallen på lørdag den 26. januar.

Mod Haderslev viste den unge to-metermand med GOG-rødder, Simon Andersen, sit potentiale med 10 mål. Jannik Fürsterling var efter længere pause tilbage og bød også ind med en håndfuld mål. I målet var keeperne Christian Petersen og Jens Storgaard ofte udleveret af det vaklende forsvar, som ellers er blevet forstærket af den tidligere bundesligaspiller, Tino Mogensen.

- Men rækken er tæt. Vi skal kigge indad, lød det fra træner Vesterskov. /AR/