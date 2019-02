Babysalmesang spreder glæde på plejehjemmet i Søndersø

På Plejecenter Vesterbo i Søndersø stjæler små børn en del af opmærksomheden, når der er gudstjeneste. Her kombinerer man babysalmesang med formiddagsgudstjenesten for de ældre.

Milla Haiden Clausen er blot få måneder gammel, men når man er en lille pige, skal der ikke meget til, før man bliver centrum for opmærksomhed blandt beboerne på plejehjemmet Vesterbo i Søndersø.

Hun ser sig betaget omkring, mens sæbebobler flyver gennem lokalet. Det er ikke en gudstjeneste, som de er flest, men på Vesterbo er de begyndt at kombinere plejehjemsgudstjenesten med babysalmesang.

Klaveret er kørt frem i et fælleslokale, mens sognepræst Lene Christensen forestår en gudstjeneste. Under salmerne stimuleres børnene på forskellig vis. Under en sang er det med sæbebobler. Under den næste svinges Milla Haiden Clausen fra side til side i et tæppe, og bagefter ligger den lille pige på gulvet, mens de tilstedeværende lader en farvestrålende legefaldskærm falde op og ned over hende.

Normalt kommer mellem et og 10 børn blandt andet fra den lokale mødregruppe. En af fordelene er, at babysalmesangen ikke længere er nær så sårbar over for afbud på grund af sygdom eller andet. Derfor behøver kirkesanger Anitta Nielsen ikke længere aflyse babysalmesangen, fordi gudstjenesten stadig afholdes for plejehjemsbeboerne.