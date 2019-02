Laurits Rasmussen, Vestervej 1. i Ulbølle, fylder 100 år

Laurits Rasmussen blev født den 3. marts 1919, i det hus hans far havde bygget. I Dybskrog, og i mere end 70 år boede han ved stranden og satte sine garn og ruser i farvandet omkring.

Han arbejdede blandt andet på sanatoriet og læste samtidig til maskinmester.

Senere forlod han i perioder Sydfyn for at arbejde i Grønland samt tage på langfart for rederiet A.E. Sørensen.

Han mistede sin kone i 1982, men kan glæde sig over sin store familie med børn, børnebørn og oldebørn.

Laurits Rasmussen gik i land som 60-årig, hvor han fortsatte med fiskeri helt frem til 2008.

De sidste år har han boet på Vestervej 1. i Ulbølle og nydt sit otium med hus og have.

Det vil glæde Laurits og hans familie at se venner og bekendte til åbent hus fra klokken 10 på dagen.