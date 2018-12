I arbejdstiden diagnosticerer og ordinerer Poul Henning Krog medicin til patienter på psykiatrisk afdeling, mens han på andre tidspunkter er præst i Pinsekirken. For ham er det vigtigt at holde de to funktioner adskilt. Men helt at skille det lægevidenskabelige fra det teologiske kan man ikke, mener Poul Henning Krog, der netop har udgivet sin anden bog, hvor det kristne spiller en central rolle i små dagligdagshistorier.