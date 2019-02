Onlineplatforme har større potentiale, når man debatterer og deler information på internettet. Til gengæld kan papiravisen noget andet, mener Magnus Lindblad, der med klummen "Får jeg i virkeligheden nok for pengene" leverer første klumme og indspark til en debatserie over de næste fire måneder som led i et samarbejde mellem Fyns Amts Avis og Svendborg Gymnasium.