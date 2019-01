En kæk udtalelse under et radiointerview blev startskuddet til etableringen af et storstilet vandsportsprojekt på Langeland, Shores. Mange aktører er involveret i projektet, som alt andet lige er kommet til verden takket være ildsjælene Ivan Nielsen (tv) og Leif Esbensen. De er nu nomineret til Den Sydfynske Initiativpris for deres engagement. For Ivan Nielsens vedkommende for anden gang. Arkivfoto: Nils Svalebøg