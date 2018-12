Efterlysning på Sydfyn: Hvem har fortjent et skulderklap?

Kender du nogen, der gør en forskel på Sydfyn?

Så er det med at komme til tasterne, for inden længe skal vi finde frem til feltet, der skal dyste om at vinde Den Sydfynske Initiativpris.

David Bernicken, redaktionschef ved Fyns Amts Avis og jurymedlem, opfordrer alle til at granske hukommelsen, og han håber på mindst lige så mange indstillinger som sidste år, hvor Fyns Amts Avis modtog 78 i alt.

- De mange indstillinger er et bevis for alt det, Sydfyn kan præstere - nærmest som en form for hvidbog, siger David Bernicken, der hellere vil have for mange end for lidt - både stort og småt.

Det er sjette gang, Den Sydfynske Initiativpris bliver uddelt til et godt initiativ fra Sydfyn, Ærø, Langeland og småøerne.

- Det gode initiativ er noget, hvor et menneske eller en gruppe kaster liv og sjæl i et projekt. Noget, der løfter lokalsamfundet, siger David Bernicken.

Og gode eksempler er der nok af, mener han.

Det kunne være Medicinhaverne på Langeland, som har masser af nytteværdi, og som har været med til at sætte området på landkortet. Eller Oprør fra Udkanten, der stammer fra Ærø, som har sat national fokus på udkantsproblematikkerne.

Vinderen bliver afsløret lørdag den 2. februar 2019 på Kammerateriet i Svendborg.