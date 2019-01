Klovne med rød næse, paryk og grotesk store sko på fødderne skaber glæde omkring sig og minder os om at huske at lege. Det er for Charlotte Henner så vigtigt i et samfund præget af konkurrence og krav til unge, at hun har indstillet John Newman til Den Sydfynske Initiativpris for i to årtier at have arrangeret klovnefestival i Svendborg.