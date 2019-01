Bankdirektør fylder 60: Erfaringer fra udlandet blev en gevinst ved bankfusion

En af Petter Blondeaus første store opgaver efter at være vendt tilbage til Sydfyn i 2013 blev at stå i spidsen for en fusion af Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank, som blev til Fynske Bank. På billedet nyder han udsigten over sin barndomsby på toppen af Fynske Bank i Svendborg, hvor han fredag fejrer sin 60 års fødselsdag med en reception for kunder, samarbejdspartnere og venner i Den Blå Kirke på Lundevej i Svendborg klokken 14-16. Foto: Katrine Becher Damkjær