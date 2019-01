25 år som kirketjener

Inger Hoppe er indfødt tøsing og bor på øen med sin mand, Søren, som nu er pensioneret efter at have sejlet som kaptajn i Mærsk i mange år. Parret har to voksne børn.

Inger Hoppe er aktivt medlem af menighedsrådet i Bregninge Kirke, og det kolliderer ikke på nogen måder med hendes job som Kirketjener i Fredens Kirke.

- Det er kun med til at fremme min forståelse for menighedsrådets arbejde og beslutninger her i Fredens Kirke. Og jeg ville ønske, at der generelt var flere generelt, der ville tage del i dette vigtige arbejde - det er så givende, siger Inger Hoppe, som i sit arbejde har fulgt med hele den udvikling, der igennem årene har været i både Fredens Kirke og andre kirker generelt.

- Der sker rigtig meget, og det er virkelig godt. Vi har musikgudstjenester, foredrag, tirsdagstræf, babysalmesang og mange andre arrangementer, som gør, at kirken bliver synlig for mange flere mennesker. Det er meget positivt, konstaterer hun.

I anledning af Inger Hoppes 25-års jubilæum inviteres der til festgudstjeneste i Fredens Kirke søndag den 3. februar klokken 10, efterfølgende er der indtil klokken 14 reception for jubilaren i sognehuset.