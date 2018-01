Ved etableringen af vådområdeprojektet ved Holmsmose går området fra en slags natur til en anden. For såvel padder som fugle bliver det et attraktivt område.

- Vand er altid godt for fugle. Og selvom der umiddelbart synes at være meget vand i vores landskab, er steder med vand hele året vigtige for fugle, siger feltornitolog Nis Rattenborg.

- Især vandfugle holder meget af ferskvandsområder tæt på kysten - og netop i området nord for Rudkøbing har ikke i forvejen en type lokalitet som den, der vil opstå ved Holmsmose, og stedet kan derfor blive meget betydende for mange arter, og ikke mindst som rasteplads for fugle på træk. Mange vandfugle trækker over Langeland, på deres vej fra nord til Vesteuropa og Vestafrika.

- Af trækfugle vil klirer som tinksmed, svaleklire, mudderklire, sortklire, hvidklire og rødben begynde at ankomme allerede i juli fulgt af ryler, spover og bekkasiner - alle arter som ikke trækker i store flokke, og som derfor er afhængig af mindre vådområder som netop Holmsmose. Senere - med det vi mennesker kalder efterår - kommer svømmeænder og rovfugle. For ynglefugle vil især ænder, vadefugle og småfugle finde Holmsmose attraktiv, siger han.

Et vådområde som Holmsmose vil blive med engsøer og sjapvand også være fine områder for forskellige padder, lige om såvel våde og tørre enge med tiden vil huse spændende planter.