Tidligere liberal partileder i Storbritannien er død

Paddy Ashdown, som er forhenværende leder for De Liberale Demokrater i Storbritannien, er død efter kort tids sygdom. Han blev 77 år.

Ashdown fik konstateret blærekræft i oktober, skriver BBC.

Tidligere premierminister Tony Blair siger ifølge Sky News, at han er "dybt bedrøvet" over at modtage nyheden om Paddy Ashdowns død.

Ashdown var partileder for De Liberale Demokrater i Storbritannien i 11 år fra 1988 til 1999.

- Paddy var grunden til, at jeg gik ind i politik, siger Nick Clegg, der var partiets leder i 2010, hvor det gik i regering med det konservative parti.

- Han blev en livslang mentor, ven og guide, tilføjer Clegg ifølge avisen The Guardian.

- Men det, jeg beundrede mest ved ham, var den sjældneste af alle gaver - en politiker uden et gram kynisme.

Paddy Ashdown var det internationale samfunds repræsentant i Bosnien fra 2002 til 2006. /ritzau