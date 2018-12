Det er med stor sorg, at vi har fået meddelelse om, at vores tidligere kaptajn, #44 Scott Matzka, er afgået ved døden, skriver ishockey-klubben Odense Bulldogs på sin Facebook-side.

Scott var ramt af den frygtelige sygdom ALS.

Vi er taknemmelige for, at vi nåede at fortælle Scott, at vores nye mascot er opkaldt efter ham.

Vores tanker går til Scotts hustru og børn.

Æret være Scott Matzkas minde.