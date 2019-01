Jane Aamund er på det nærmeste genopstået fra de døde og har fået nyt liv. I hvertfald bekendtgjorde forfatteren tidligere på året, at hun ville have aktiv dødshjælp i Schweiz. Nu er hun ved at færdiggøre en ny roman og flyttede 1. juli flyttet fra Lemvig til en ny, beskyttet bolig i Nordsjælland som er tættere på hendes behandlere. Fotograferet i sit nye hjem i Charlottenlund d. 24 juli 2014