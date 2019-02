Skuespilleren Clive Swift er død i en alder af 82 år, skriver BBC.

Swift er kendt for sin rolle i tv-serien "Fint skal det være", hvor han spillede rollen som den hårdt prøvede ægtemand Richard, der afsnit efter afsnit måtte ligge under for sin hustru Hyacinths fattigfine ambitioner.

Clive Swift blev født i Liverpool i 1936 og fik tre børn med sin ekskone, forfatteren Margaret Drabble. Parret blev skilt i 1975.

Som skuespiller havde Clive Swift i sit lange liv en lang række roller. For eksempel medvirkede han i Alfred Hitchcocks "Frenzy" fra 1972, men hans popularitet blev slået fast tv-serien "Fint skal det være".

Over fem sæsoner i begyndelsen af 1990'erne spillede Clive Swift over for Patricia Routledge i den populære tv-serie, der er blevet vist flere gange på dansk tv.

Der var nærmest ikke grænser for, hvad ægtemanden Richard måtte tåle fra sin snobbede hustru som følge af hendes bestræbelser på at imponere bedsteborgerskabet i den britiske soveby, hvor serien udspillede sig.

Kendere af serien vil nok huske det utal af scener, hvor Clive Swift i skikkelse af Richard Bucket (efternavnet udtales ifølge den snobbede Hyacinth med fransk klang: Bouqay) bag rattet i parrets bil måtte lystre sin hustrus kørselsinstruktioner.

Ifølge BBC oplyser Swifts agent, at skuespilleren var omgivet af sin familie, da han døde i sit hjem efter kortere tids sygdom. /ritzau