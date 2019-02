Dødsfald: Ole Stephensen har underholdt generationer med lune

Fredag efter fredag var han fast gæst i tv-stuerne, når det populære underholdningsprogram "Eleva2ren" gik over skærmen.

Med lune og humor sikrede han fra begyndelsen af 1990'erne TV2 en seersucces, når han med sin medvært, Suzanne Bjerrehuus, bød på en blanding af journalistik, underholdning og ikke mindst skærmtrolden Hugo.

Ole Stephensen var i en årrække kendt af alle. Ikke bare for sin værtsrolle på tv, men også for sit makkerskab med Jarl Friis-Mikkelsen i skikkelserne af brødrene "Øb og Bøv".

Onsdag aften var det slut - uden noget varsel. Ole Stephensen døde i sit hjem i Gentofte nord for København, oplyser familien i en mail til Ritzau. Han blev 63 år.

- Han mistede bevidstheden uden forudgående symptomer, og trods hurtig indsats fra redningsfolk og læger lykkedes det ikke at genoplive ham, skriver hans bror, journalist Erik Stephensen.

Ole Stephensen blev uddannet journalist på Danmarks Journalisthøjskole i 1978. Han begyndte sin karriere som kriminalreporter på Dagbladet Aktuelt og rykkede herefter videre til Danmarks Radio og senere TV2.

"Eleva2ren" blev efterfulgt af ti år som vært på "Go' Morgen Danmark". Men i 2008 fandt TV2 ham for gammel til konceptet, hvilket Ole Stephensen både begræd og kritiserede.

Selv om Ole Stephensen var journalist, var han i høj grad også kendt for sine evner på filmlærredet.

Den del af karrieren blev skudt i gang i 1985 i rollen som den godmodige Walter i de tre "Walter og Carlo"-film med Jarl Friis-Mikkelsen.

Ole Stephensen har desuden haft sit eget produktionsselskab samt en webshop sammen med sin hustru, der sælger udstyr til hunde og katte.

Sit politiske tilhørsforhold bekendte Ole Stephensen først offentligt, da han blev en del af De Konservative i 2016.

Det var partiets folketingsmedlem Naser Khader, der fik tv-værten til at blive en del af truppen hos det borgerlige parti.

Det gav hurtigt pote, for ved kommunalvalget i 2017 blev han valgt ind i kommunalbestyrelsen i Gentofte.

Han havde desuden meddelt, at han ville stille op for sit parti ved det kommende folketingsvalg. Og at han var klar til at tage en tørn for De Konservative i Europa-Parlamentet i Bruxelles - hvis det skulle blive nødvendigt.

Formanden for De Konservative, justitsminister Søren Pape Poulsen, mindes Ole Stephensen som en god partifælle.

- Jeg er chokeret og meget ked af, at vi har mistet Ole Stephensen. Ole har været partiet en god mand, der så frem til folketingsvalget og holdt meget af sit arbejde i kommunalbestyrelsen i Gentofte, skriver han på Twitter.

- Vi vil savne Ole, hans engagement og det altid gode humør. Æret være hans minde.

Også statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) begræder tabet af en dygtig journalist og et optimistisk menneske.

- Hvad ville moderne tv og TV2 være uden Ole Stephensen? Bliver uendelig trist over, at han pludselig er væk, skriver statsministeren på Twitter.

- Husker senest hans glæde og optimisme, da jeg mødte ham til Konservativt Landsråd, hvor han var opsat på at komme i Folketinget. Æret være hans minde. /ritzau