Den britiske skuespiller Albert Finney er død - 82 år

Den britiske skuespiller Albert Finney er død, oplyser hans familie.

Han blev 82 år.

Skuespilleren, der fem gange var nomineret til en Oscar, døde efter kort tids sygdom, skriver det britiske medie BBC.

- Albert Finney, 82 år, døde fredeligt efter kort tids sygdom med sine nærmeste ved sin side, oplyser familien i en udtalelse ifølge BBC.

Finney blev blandt andet nomineret for sin birolle i filmen "Erin Brockovich" fra 2000. I filmen spillede han over for den amerikanske skuespillerinde Julia Roberts, der i øvrigt vandt en Oscar for sin hovedrolle i filmen.

Han var også nomineret for sin hovedrolle i filmen "Tom Jones" fra 1963.

Albert Finney har desuden indtaget rollen som den berømte detektiv Hercule Poirot i filmen "Mordet i Orientekspressen" fra 1974.

Finneys tv- og filmkarriere strækker sig over et halvt århundrede.

Ifølge filmsiden IMDb var hans sidste film James Bond-filmen "Skyfall" fra 2012. Her spiller han en portner, der passer på Bond-familiens ejendom.

Han har en fremtrædende rolle i filmens slutscener, hvor han optræder side om side med skuespillerne Daniel Craig og Judi Dench, der spiller henholdsvis James Bond og M.

Finneys filmdebut kom i 1960, og han fik sit gennembrud i filmen "Saturday Night and Sunday Morning". Filmen vandt prisen som bedste britiske film ved den prestigefyldte britiske Bafta-prisuddeling.

Albert Finney vandt tre Golden Globe-priser i løbet af karrieren.

Han blev født 9. maj 1936 og voksede op i det nordlige England i udkanten af Manchester. På trods af sin arbejderbaggrund formåede han at lande flere forskellige teaterroller.

Det førte til, at han senere blev optaget på Det Kongelige Britiske Akademi for Dramatisk Kunst i London.

Hans imponerende karriere førte blandt andet til, at han fik tilbuddet om at blive adlet med titlen sir Albert Finney. Han afslog dog tilbuddet og udtalte, at han ikke tror på sådanne titler.

Finney efterlader sig hustruen Pene, sin søn Simon og to børnebørn. /ritzau