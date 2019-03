Debat: Eventyret om Klods Hans, SF og prinsessen

Lokaldebat: Når Kasper Philbert fra Enhedslisten bringer H.C. Andersen ind i lokalpolitik, må jeg trække på smilebåndet. For H.C. Andersen har jo skrevet rigtig mange gode eventyr, med dertil gode samfundsmoraler. En af mine favoritter, er helt sikkert Klods Hans. Historien om en dreng, der kommer fra fattige kår, og ved at være sig selv og arbejde hårdt, vinder prinsessen og det halve kongerige.

Og når jeg så læser Kaspers debatindlæg på Fyens.dk den 27. marts 2019, kommer jeg sådan til at tænke på prinsessen fra Klods Hans.

"Dur ikke..."

Jeg er ikke uforstående overfor Kasper Philberts problemstillinger med manglende lærere, at børnene bliver presset allerede i børnehaven og den kæmpe udfordring, der ligger i at finde varme hænder nok til ældreplejen. Faktisk er jeg sikker på, at hele SF Middelfart er enig i, at vi skal gøre vores bedste for at løse disse udfordringer.

Der er SF Middelfart jo nok lidt som Klods Hans. Vi er ikke bange for at gøre et stykke reelt arbejde, stille forslag og være fremadtænkende.

Ja, vi er røde stemmer, der arbejder, og ikke den forkælede prinsesse, der står fornærmet på sidelinjen og siger: "Dur ikke".

Kasper Philbert skal dog have ros for at bringe et argument på banen, som vi i SF Middelfart rigtig gerne sætte fokus på.

Citat, Kasper Philbert:

"Om få år skal de to poder i skole, og som det ser ud nu, bliver det ikke i folkeskolen. De uhyrlige forhold med samlæsning af lektioner og det rigide forhold til den fejlslagne reform skal mine unger ikke være kanonføde for."

Hvordan skal vi styrke vores folkeskole, når forældre ikke selv ønsker at styrke den. Hvis vi skal have en god, bred og nærværende folkeskole, er det også vigtigt, at vi som forældre vil bruge den, samt stille krav til lokale og nationale politikere om at prioritere folkeskolen. Vi som politikere skal være lydhøre overfor forældrenes bekymringer. Kun sammen kan vi løfte vores folkeskole op til nye og bedre højder.

I SF Middelfart er vi meget lydhøre overfor, at hele fem skolebestyrelser har valgt ikke at godkende budgetterne for deres skoler. Vi har netop vores fokus på, sammen med flere andre partier, at skoleområdet bør prioriteres ved næste budgetlægning.

Til slut skal jeg lige høre Kasper om Enhedslisten ikke længere står på mål for at have stemt for årets budget?