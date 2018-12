Middelfart: Iført varme handsker og huer med politiets skjold som æresmærke stod de to uniformerede politimænd, Søren Klingenberg og Janus Enevoldsen. Tirsdag formiddag var Fyns Politi helt ekstraordinært sendt ud på Torvet i Middelfart efter forrige uges mange indbrud.

- Vi skulle have været et andet sted, men på grund af mængden af indbrud her i området, så er vi blevet sendt herud i dag, siger Søren Klingenberg.

Den mobile politistation er en del af Fyns Politis tryghedsskabende indsatser. Meningen er, at politiet skal være synlig og gå fodpatrulje langs torvet for at besvare alle slags henvendelser fra borgerne.

- Alle spørgsmål er velkomne, hvad enten det drejer sig om tips eller irritationsmomenter, siger Janus Enevoldsen.

Mange henvendelser drejede sig tirsdag sig om utilfredsheden med manglen på politi i Middelfart, og det er med god grund, mener Søren Klingenberg, eftersom politimandskabet er blevet færre i provinsen henover årene.

Blandt de utilfredse var Tove Haller, der gav sin mening til kende, da hun passerede politivognen. Hun forklarede, at hun savner mere politi i gaderne, for hun ved om nogen, hvordan det føles, når tyve begår indbrud i ens hjem og roder rundt i privatlivet.

Tove Haller var derfor glad for, at Fyns Politi havde sendt de to betjente ud på gaden tirsdag formiddag.