Lørdag serveres de sidste wienerschnitzler på Restaurant Målet. Ejeren Bent Jørgensen har forsøgt forgæves at sælge spisestedet og den medfølgende bolig i midtbyen i et år og sætter nu prisen markant ned.

Man skal lede længe efter sportsinteresserede odenseanere, som ikke på et eller andet tidspunkt har været forbi Restaurant Målet og smagt en af de forskellige typer schnitzler, som der siden åbningen i 1972 er serveret tæt ved to millioner af.

For de få, der endnu ikke har haft fornøjelsen, er det ved at være for sent.

Ejeren Bent Jørgensen satte i starten af året spisestedet til salg, men selvom det endnu ikke er lykkedes at finde en køber, bliver den allersidste schnitzel serveret lørdag.

- Det føles meget mærkeligt, og jeg har ikke rigtig kunnet sove om natten på det seneste. Jeg tror ikke, at det går op for mig før engang mellem jul og nytår, men vi lukker endeligt ned, siger Bent Jørgensen.

Prisen for spisestedet og den medfølgende bolig i hjertet af Odense blev i efteråret sat ned fra 8,75 millioner kroner til 7,5 millioner kroner. Og året ud hedder prisen nu 6,9 millioner kroner.

Tidligere var planen, at spisestedet skulle fortsætte som frokostrestaurant med begrænset åbningstid, hvis det ikke lykkedes at finde en køber. Den plan er dog droppet nu.

- Det er jo ikke dér, at vi har noget at lave, så det tjener ikke noget formål, siger Bent Jørgensen, der fortæller, at spisestedet i den seneste tid har lagt for store beslag på datteren og daglig leder Winnie Jørgensen.

- Vi har haft store problemer med at finde kvalificeret hjælp til køkkenet, så Winnie er endt med at stå med det hele fra klokken 9 om morgen til klokken 22 om aftenen. Så det har nærmest været et fængsel for hende, siger han.