Værksted brød i brand under kaffepausen

Beredskabet måtte lørdag middag til Harndrup, hvor der var udbrudt brand i en garage. Ifølge Ulrik Strehle, der er indsatsleder ved Trekantbrand, var to mænd i gang med at lave svejsearbejde på en bil.

- På et tidspunkt gik de ind for at få kaffe, og da de kom ud et kvarter senere, var der kraftig røg i hele garagen, siger han og fortsætter.

- Det lykkedes for mændende at slukke flammerne selv, men der var rigtig varmt, og derfor fik de fat i os.

Brandfolkene kom med en sprøjte og en vandtankvogn, og i løbet af en lille times tid, havde de sikrede de sikret sig, at alt var som det skulle være. Eller næsten alt.

- Det er jo et hobbyværksted med en lift, et svejseværk og en masse værktøj. Derfor skal vi lige have skadeservice til at kontrollere, om det tekniske udstyr har taget skade. Det kan de gøre ved hjælp at kemiske prøver, og jeg regner med, at de er helt færdige i løbet af lørdag eftermiddag, siger Ulrik Strehle.