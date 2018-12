Vådt er godt: Nye vådområder skal holde kvælstof fra Odense Fjord

Med etableringen af to nye vådområder kan biolog Heidi Kastrup Christensen trække fire ton kvælstof fra det samlede mål om en reduktion af udledningen til Odense Fjord på 108 ton inden 2021. Allerede nu erkender hun dog, at man ikke når målet. Foto: Nils Mogensen Svalebøg

To nye vådområder ved Højbjerg og Davinde skal holde fire ton kvælstof fra Odense Fjord. Der er dog stadig langt til målet om en reduktion på 108 ton i 2021, men biolog og projektleder Heidi Kastrup Christensen ser tegn på et skifte i landmændenes villighed til at afgive jord til områderne.

Førhen drønede overskydende vand direkte fra de gødede marker til et lukket rør, der førte vandet videre til Odense Fjord. Nu snor et rislende vandløb sig stille gennem den våde eng, så langt mere af kvælstoffet fra vandet når at fordampe, før det når fjorden og skader vandmiljøet. Vi befinder os på et 15 hektar stort område ved Højbjerg, der er et af to nye vådområder, som Odense Kommune har udlagt i samarbejde med lokale landmænd. Sammen med et endnu større område ved Davinde skal vådområdet sikre en reduktion i kvælstofudledningen til fjorden på knap fire ton. Ligesom dagligvarebutikken Fakta gerne vil have, at kunderne bliver lidt længere, vil biolog og projektleder Heidi Kastrup Christensen gerne have vandet til at blive lidt længere. - Hvis vi kan få vandet til at blive lidt længere, fordamper der mere kvælstof fra markerne, som så ikke når frem til Odense Fjord, der derfor vil få et bedre vandmiljø, forklarer Heidi Kastrup Christensen fra Odense Kommune, som sammen med Nordfyns, Faaborg-Midtfyn, Assens og Kerteminde Kommuner skal sikre en reduktion på 108 tons kvælstof frem mod 2021.

Vådområder skal sikre sund fjord Hvis Odense Fjord skal holdes i en sund tilstand, skal mængden af kvælstof-udledning reduceres med 108 ton.



Sådan lyder målet i hvert fald i den nuværende vandområdeplan, som er gældende for perioden fra 2016 til 2021.



Kvælstof kan i bogstavelig forstand kvæle livet i fjorden, fordi det giver næring til alger, som bruger ilten i vandet.



Etablering af vådområder er en af de mest effektive metoder til at reducere mængden af kvælstof, der flyder med vandet fra de gødede marker til vandløb og videre ud i Odense Fjord.



Lidt forsimplet handler øvelsen om at forsinke vandets vej til vandløbene og Odense Fjord. Det gør man konkret ved at afskære dræn fra markerne og åbne rørlagte vandløb. Det betyder, at arealer bliver oversvømmet og at markant mere af kvælstoffet i vandet når at fordampe, før det når fjorden.



Projekterne er en del af EU's vandrammedirektiv og bliver fuldt finansieret af EU og staten.

Planen er, at der skal åbnes op for offentlig adgang til området. Hvis man vil bevæge sig rundt i terrænet, er det dog en god idé med et par solide gummistøvler. Foto: Nils Svalebøg

Langt til målet Samlet set arbejder de fem kommuner med 27 konkrete projekter, der potentielt kan sikre en samlet reduktion på 65 ton kvælstof til Odense Fjord. Men indtil videre er det kun nogle få af projekterne, der er blevet til virkelighed. Heidi Kastrup Christensen erkender da også, at målet på 108 ton bliver svært at nå inden 2021. - Det er svært at sige, hvor langt vi kan nå, men der er nok ingen tvivl om, at vi ikke når 108 ton. Det vil være urealistisk at love. Et af problemerne er, at vi ikke har så mange lavthængende frugter at tage af. De blev allerede plukket ned i det gamle Fyns Amt. Et andet problem er, at områderne er relativt små, hvis man sammenligner det med nogle af de store vådområder, man kan lave i Jylland. Derfor skal vi finde mange mindre områder, og det tager bare længere tid, siger Heidi Kastrup Christensen, der understreger, at listen over mulige vådområder er dynamisk: - Der vil helt sikkert være områder, der ikke bliver til noget i den nuværende periode frem til 2021, men der kan også nå at komme nye områder på. Odense Kommune forsøger da også ihærdigt at finde nye landbrugsarealer, der potentielt kan udlægges til vådområder og har blandt andet hyret et konsulentfirma til opgaven.

Heidi Astrup Christensen er fortsat på jagt efter nye landbrugsarealer, der kan forvandles til vådområder. Hun mener, at dialogen med landmændene er blevet markant bedre i de senere år. Foto: Nils Svalebøg

Landmænd er blevet mere positive Vådområderne er en del af EU's vandplaner, som fik en omtumlet start med heftig kritik fra flere landbrugsorganisationer, der ikke mente, at der var taget nok højde for planernes økonomiske konsekvenser for landmændene. Etableringen af de nye vådområde foregår dog helt frivilligt, hvor landmændene enten bliver tilbudt erstatningsjord eller bliver kompenseret over en 20-årig periode. Heidi Kastrup Christensen møder da heller ikke så mange kritiske landmænd som førhen. - Især i den første planperiode (fra 2010 til 2015, red.) kunne vi godt mærke, at mange landmænd var usikre på, hvad det egentligt ville betyde, hvis en del af deres jord skulle omdannes til vådområde. Men jeg synes, at jeg kan fornemme, at der er sket et skifte. Der er helt klart en større villighed til at gå i dialog med os om planerne, siger hun. Ifølge hende handler det i høj grad om tillid. - Det er helt afgørende, at landmændene har tillid til, at vi har styr på projektet, og at vi er klar til at udbedre tingene, hvis projektet ikke bliver som forventet. Men heldigvis taler landmændene jo sammen, så når vi opfører os ordentligt, spreder det ringe i vandet, siger Heidi Kastrup Christensen.

Dræn fra markerne, der tidligere førte vandet direkte over i rør og hurtigt videre, er i dag åbnet op, så vandet får lov at blive på området i længere tid. På den måde ender en større mængde kvælstof med at fordampe. Foto: Nils Svalebøg

Vådområdet er blevet etableret for nylig, så der er stadig tydelige spor efter maskinerne. Hen over det næste år vil folk fra kommunen holde øje med, hvordan vandet spreder sig i området. Foto: Nils Svalebøg