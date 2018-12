Odense: Sent lørdag aften måtte beredskabet en tur omkring Bolbro. Ud for ejendommen Juelsmindevej 21 var der udbrudt brand i bil. Det fortæller Steen Nyland, der er vagtchef ved Fyns Politi.

Men måden bilen brændte på vækker mistanke.

- Vi tror ikke på, at den her brand er startet af sig selv. Noget kunne tyde på, at den er blevet antændt, så det skal vi have lavet en brandundersøgelse på, siger vagtchefen.

Alarmen gik hos beredskabet en halv time før midnat.