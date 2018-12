Ullerslev: Ukendte gerningsmænd benyttede sig af beboernes fravær, da de fredag aften brød ind i en ejendom på Havrevænget.

Tyvene skaffede sig adgang til huset ved at bryde et vindue op, og herefter gik de i gang med at gennemrode hele huset.

Ifølge Torben Jakobsen, der er vagtchef ved Fyns Politi, er der endnu ikke overblik over, hvad der er stjålet.

Indbruddet blev anmeldt, da beboerne kom hjem en halv time efter midnat.