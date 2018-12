Intense forhandlinger med butikker: Centerudvidelse er udskudt til foråret

2018 blev året, hvor Tarup Center omsider fik grønt lys til en udvidelse af provinsens første overdækkede indkøbscenter. Ejeren Karsten Bill Rasmussen havde regnet med at kunne starte byggeriet i det forgangne efterår, men forhandler stadig med potentielle lejere.

Der gik ikke lang tid fra Tarup Center stod færdig for 50 år siden, til butiksarealet blev fordoblet, så der var plads til 37 butikker. Siden har det været så som så med udvidelser af indkøbscentret i den nordvestlige del af Odense, der i dag huser 44 butikker. Men i 2019 vil centret igen vokse, efter at politikerne i Odense har godkendt en ny lokalplan, der baner vejen for en udvidelse af butiksarealet på 2285 kvadratmeter og desuden giver ejeren, den fynske ejendomsmatador Karsten Bill Rasmussen, mulighed for at bygge til i højden flere steder. Da lokalplanen blev vedtaget i foråret, udtalte Karsten Bill Rasmussen, at han forventede byggestart i løbet af efteråret. Helt så hurtigt er tingene dog ikke skredet frem. Selvom den vedtagne lokalplan udstikker de overordnede rammer for udvidelsen, har Karsten Bill Rasmussen valgt at give interesserede lejere mulighed for at få indflydelse på den endelige udformning af lokalerne. Og de forhandlinger pågår stadig, fortæller han. - Vi forhandler med nogle lejere, som selvfølgelig har en masse ønsker omkring, hvordan det skal se ud. Det fremgår klart af lokalplanen, hvad vi må og hvad vi ikke må, men selve udformningen afhænger af, hvad lejerne kunne tænke sig, siger Karsten Bill Rasmussen, der peger på, at det blandt andet af arbejdet hos arkitekterne, som har forsinket processen.

Tarup Center - forud for sin tid Tarup Center var det første overdækkede indkøbscenter i provinsen, da det åbnede den 3. december 1968.Centret havde ved åbningen 21 butikker fordelt over omkring 9000 kvadratmeter.



I 1972 - blot tre år efter åbningen - blev centret udvidet markant, så man nåede op på 37 butikker.



Fire år senere byggede man en kontorbygning på tre etager og i 1986 kom endnu en udvidelse, der bragte det samlede areal op på 20.000 kvadratmeter og antallet af butikker op på de nuværende 44.



Butiksejerne startede med at eje Tarup Center kollektivt. Senere blev det dog solgt til Codan, der i 2002 solgte centret til Karsten Bill Rasmussen for en anslået pris på mellem 250 og 300 millioner kroner.

Den nye lokalplan blev vedtaget i foråret og udstikker en række rammer for, hvad centret må og ikke må i forbindelse med udvidelsen. Illustration fra lokalplanen

Biograf på ønskelisten Karsten Bill Rasmussen har tidligere nævnt et ønske om at få en eller flere butikker, der appellerer mere til mænd end det nuværende udbud i Tarup Center. Derudover har Karsten Bill Rasmussen selv nævnt Cinemaxx og Biocity som konkret interesserede i at rykke ind i centret og lave en biograf i forbindelse med udvidelsen på hjørnet af Rismarksvej og Rugårdsvej. Ønskerne er stadig de samme, men Karsten Bill Rasmussen understreger dog igen, at det afhænger af markedet. - Selvom jeg måtte ønske at få en biograf, er det jo ikke sikkert, at dem, der skal lave den, er enige i, at det er den rigtige placering. Men vi arbejder os stadig frem imod det, siger han. Hvis det skulle lykkedes, vil en biograf efter alt at dømme blive placeret i en ny fire etagers bygning på op til 16 meter på hjørnet af Rismarksvej og Rugårdsvej, der samtidigt skal fungere som blikfang for centret og for den kommende letbane-station. En biograf vil i øvrigt ikke tælle med i forhold til den maksimale udvidelse på 2285 kvadratmeter, der kun gælder butikker.

En nødvendig udvidelse Kim Lynbech har været centerchef for Tarup Center siden 2011, og allerede før han trådte til, var der et udtalt ønske om at få politikerne til at sige ja til en udvidelse af centret. Flere tidligere analyser har da også vist, at de nuværende 44 butikker ikke dækker det fulde købsbehov, så centret mister potentielle kunder. - Vi er godt dækket ind, men det er klart, at vi som center er nødt til at følge med kundernes efterspørgsel efter varer. Så vi skal generelt have et lidt bredere udvalg, siger Kim Lynbech. Han nævner en herretøjsforretning som et konkret bud, der ville passe godt ind. Til gengæld er han mere tvivlsom om, hvorvidt centret vil kunne huse en elektronikforhandler. - Det løb er nok kørt i og med, at du i dag har nogle meget store elektronikhuse som Power og Elgiganten, som vi desværre ikke har plads til, siger han.

Færdig før letbanen Selvom byggeriet kommer i gang senere end først forventet, er der stadig gode udsigter til, at udvidelsen vil stå færdig, før letbanen vil kunne føre nye kunder til Tarup i slutningen af 2020. - Jeg regner med, at vi kan begynde at bygge i foråret og derfra går der så nok et års tid, før det er færdigt, siger Karsten Bill Rasmussen.