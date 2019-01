Indbrudstyv vækkede beboere

En ukendt gerningsmænd tog flugten, da han tidligt lørdag morgen forsøgte at begå tyveri fra en ejendom på tennisvej i Ejby. Beboerne vågnede ved, at der var nogen i huset, og da de tændte lyset, stak tyven af.

Tyven skaffede sig adgang til ejendommen ved at bryde et vindue op, og der er er endnu ikke overblik over, om det lykkedes for ham at få noget med.

- Vi nåede desværre ikke at få fat i ham, men vi kan se på sporene i sneen, at han har set sig om andre stede i løbet af natten, siger Kenneth Taanquist, der er vagtchef ved Fyns Politi.

Han hører gerne fra folk som har set eller hørt noget i området omkring klokken seks lørdag morgen. Politiet kan kontaktes på telefon 114.