Bilist standsede beruset kvinde

Middelfart: En årvågen bilist noterede sig, at noget ikke var, som det burde være, da han natten til søndag drejede fra motorvejen ved afkørsel 56. En bil foran ham slingrede, kørte usikkert og var på et tidspunkt ved at forårsage et uheld. Derfor kontaktede han politiet og fulgte efter bilisten, der fortsatte ind mod Ejby. Det fortæller Anders Furbo Therkelsen, der er vagtchef ved Fyns Politi.

- Her lykkedes det for ham at blinke bilen ind til siden, og holde den tilbage, indtil vi kom frem, siger vagtchefen og fortsætter:

- Bag rattet sad en 40-årig kvinde, der blæste over det tilladte.

Kvinden der er fra området omkring Søndersø, blev anholdt og sigtet for spirituskørsel.

Episoden fandt sted kort efter klokken et, men to en halv time senere måtte endnu en bilist med ind på stationen for at aflevere en blodprøve. Denne gang var der tale om rutinekontrol i samme område blot nord for motorvejen.

Kort før klokken fire blev en 34-årig mand fra lokalområdet vinket ind til siden på Mosbækvej i Brenderup. Han blæste også for højt, og er fortsat sigtet for spirituskørsel. Den 34-årige blev standset kort før klokken fire.