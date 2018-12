Odense: Beboere i ejendommen Nørregade 39 blev natten til søndag evakueret på grund af brand- og eksplosionsfare. Ilden opstod i et træskur med gasflasker, og risikoen for en gaseksplosion var derfor overhængende. Det fortæller Steen Nyland, der er vagtchef ved Fyns Politi.

- Skuret var overtændt, da vi kom frem, og flammerne slog sig højt op ad gavlen, sige han.

Branden, der opstod kort før klokken fire, viste sig ganske svær at slukke. Politiet skønner, at gassen måske er sevet ud af en defekt flaske. Om det er tilfældet, og om det er på grund af branden, er ifølge ifølge vagtchefen for tidligt at sige noget om endnu.

- Umiddelbart ser det ud som om, at branden er antændt. Spørgsmålet er så, om det er bevidst eller ubevidst. Det er op til teknikkerne at finde ud af, siger Steen Nyland og fortsætter:

- De evakuerede fandt selv et andet sted at være, så en genhusning blev ikke relevant.

De tekniske undersøgelser finder sted i begyndelsen af uge 50.