Vindmøller. Mens vi venter

Lokaldebat: Hvis en tryllekunst skal lykkes, skal publikums opmærksomhed afledes.

Og sønderjyderne har ansat nogle gode tryllekunstnere. De har i hvert fald fået Poul Poulsen til at kigge væk i et afgørende øjeblik.

Ifølge ham vil møllerne kun vil få ubetydelige konsekvenser for landskabet. Men det var ikke det, konsulenterne sagde på informationsmøderne. De snakkede ganske vist meget og længe om uvedkommende småting. Men glimtvis indrømmede de, at møllerne ville påvirke landskabet markant, hvilket de lovede vil komme til at stå i den rapport, som de stadig holder tilbage.

Mens vi venter på den endelige ordlyd, kan vi indtage vores positioner. Poul Poulsen forventer, at vindmøllerne vil blive et smukt bagtæppe for byggeri i vandkanten ved Helnæs. Jeg ved, at for mig vil møllerne ødelægge et af de fineste landskaber i Danmark.

Tiden vil vise, hvem af os der får det vi drømmer om.

I ventetiden vil jeg tænke over, hvorfor så mange danskere mener, at det ikke er nødvendigt at frede det, vi mest har kær, før det er for sent.