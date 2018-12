Vindmøller. Argumentationen halter

Lokaldebat: To socialdemokrater (Berit Schaldemose og Charlotte Kjær, red.) har i et læserbrev her i mediet givet udtryk for støtte til vindmøller i Lillebælt. Helt fint, men argumentationen halter.

De nævner, at vindmøllerne, som Sønderborg Kommune har projekteret, skal stå i vandet, og at der ved tidligere debat har været fastslået, at der skal de stå (Barløse-debatten). Deres argumentation går på, at de godt kan stå der. Derefter hævder de, at de, der afviser det, bare er nogle, der ikke vil have dem i vort vand.

Det er noget forvrøvlet sludder, da der er tale om kystnære kæmpevindmøller 250 m høje, som er havvindmøller, og hvor placerer man sådan nogen? Ja, godt gættet, i to kære mennesker: På havet og ikke i fjorde og bælter og slet ikke i noget så intetsigende som bare i vandet.

Havvindmøller skal til havs og til jeres orientering, har samtlige folketingspartier, også vores eget, udpeget tre områder med placeringer, som ikke er i vandet, men til havs med en minimumsafstand fra kysten på 15 km.

Sønderborg Kommune har jo benyttet sig af det der kaldes åben dørsprincip, hvor alle, også udenlandske investorer, kan søge om tilladelse. Det gør de i stor stil og ikke af hensyn til miljøet, men udelukkende profit. Gud ved hvilken motivation Sønderborg har haft? Jeg gætter kun, men er sikker på, at motivet ligger tæt på, selvom de måtte hævde noget andet.

Rart at vide, at vore kommunalt valgte socialdemokrater støtter dette profitmotiv til gengæld for forringelse af det udpegede farvands og kystnære områdes miljømæssige destruktion.