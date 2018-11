Vi skal have alt frem

I de seneste par årtier har vi set, hvordan man fra magthavernes side har forsøgt at gemme sig bag utilstrækkelige eller nye it-systemer. Den statslige centralisering af SKAT er det bedste eksempel, men også Tibet-sagen trækker et uheldigt spor efter sig.

Men ikke kun på statsligt niveau, ser vi, hvordan it kan påvirke befolkningens hverdag og muligheder. Ekstrabladet fortalte for tre år siden, hvordan man kunne få adgang til et internt it-system bare med en søgning på Google. Sagen viste et alvorligt brud på persondataloven, fordi man så nemt som ingenting havde adgang til borgernes personfølsomme oplysninger.

Nu har vi problemerne igen: Denne gang har embedsfolk i Middelfart kommune forsøgt at skjule oplysninger for TV2 Fyn, hvilket viser sig at være et brud på offentlighedsloven. Vi taler her om den nye offentlighedslov, der i forvejen lemper på reglerne for embedsværket, har de ikke overholdt. Det er ikke acceptabelt.

Sagen er uheldig, fordi både politikere og embedsfolk i vores optik skal samarbejde med den kritiske presse så meget som muligt - og ikke mindst overholde dansk lovgivning.

Det kan godt være, vi politikere nogle gange synes, pressen er irriterende og vedholdende, men det er et sundhedstegn, for det er netop en af dens vigtigste rolle.

Vi har som politikere et ekstremt stort demokratisk ansvar for, at befolkningen kan stole på os. Det samme ansvar hviler på embedsværket. Tillid når vi ved at være fuldstændigt gennemsigtige i vores arbejde. Derfor ser vi gerne, der foretages en uvildig gennemgang af embedsværket i Middelfart kommune.