Vejsaltning. Sløseri

Lokaldebat: Kommunen har to gange kørt og saltet kommunens veje, hvor der ikke har været frostvejr.

Jeg ved ikke, om vejformanden mener, det er Meteorologisk Institut, der bestemmer vejet. Hvad med at bruge den sunde fornuft? Men selvfølgelig, hvis det er få at få tømt hallerne for salt, så Marcussens Hotel kan overtage dem... Der findes vel andre måder at få dem tømt på frem for at sprede det på vejene til ingen nytte?

Der skal spares i kommunen, men det er måske kun på børn og de ældre? De råber heller ikke så højt.

Men der er penge i kassen til at invitere 2500 personer - måske flere - angående sundhed og velvære.

Er det ikke borgerens pligt selv at sørge for sin egen sundhed og velvære? Kommunen har ikke resurser til at tage sig af de ældre. Hvordan skal de så klare folks sundhed og velvære?

Der er noget, der ikke hænger sammen.

Frede Byg Ved Grotten 70