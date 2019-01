Vandløbsforsøg. Fagligheden halter

Lokaldebat: Vi ønsker alle liv i vores vandløb, samtidig med vores vandløbsnære veje, kældre, haver og marker skal undgå oversvømmelser. Den balance er svær og er ofte tippet.

Derfor er det et godt initiativ Assens Kommune har taget ved at gå i gang med et forsøg, som skal indsamle data til at dokumentere grødeskæring i små vandløb og se på dennes indvirkning på afvandingen.

Vandløbslovens §27 understreger, at vandføringsevnen ikke må ændres. Jeg kan som landmand og vandløbsejer sige, at det vigtigt, men at historien i forvaltningspraksis ofte er en anden.

Derfor er det særligt bekymrende, at man i forsøget i Assens kun har biologer i styregruppen. Hvor er hydrologer, hvor er lodsejere eller lodsejerorganisation? Hvorfor er de grupper ikke repræsenteret, når Landbrugsstyrelsen, Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening har fået plads?

Det er hverken demokratisk eller fagligt forsvarligt at lave et udvalg, hvor alle parter ikke er repræsenteret. Hvis man vil lave noget i offentligt regi, der virker og vil skabe samarbejde om vores vandløb, bør alle sider tages med fra begyndelsen. Vi skal have en samlende og tillidsskabende proces, hvor der er aktører med fra alle sider - også lodsejere og deres organisationer samt hydrologer, der ved noget om vands veje.

Det en ommer.